Сёмин — о победе «Зенита»: «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников от «Зенита» в матче третьего тура чемпионата России.

«Могу сказать два слова: «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 5:0.

Мячи забили Вендел (63-я минута), Клаудиньо (75-я), Иван Сергеев (81-я, 90 + 2), Зелимхан Бакаев (90 + 1, пенальти).

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был удалён на 90-й минуте матча.

«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» занимает 12-е место.

Ранее Сёмин не исключил, что вернётся к тренерской работе.