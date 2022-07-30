Сёмин — о победе «Зенита»: «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату
- РИА Новости
«Могу сказать два слова: «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 5:0.
Мячи забили Вендел (63-я минута), Клаудиньо (75-я), Иван Сергеев (81-я, 90 + 2), Зелимхан Бакаев (90 + 1, пенальти).
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов был удалён на 90-й минуте матча.
«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» занимает 12-е место.
Ранее Сёмин не исключил, что вернётся к тренерской работе.