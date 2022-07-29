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Сёмин не исключил, что вернётся к тренерской работе

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал понять, что готов вернуться к тренерской работе и составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Сёмин не исключил, что вернётся к тренерской работе
  • РИА Новости

«Тренерскую карьеру я официально не завершал. Будет предложение — будем работать, не будет вариантов — не будем. Тут не всё от меня зависит. Если будет хорошее предложение, из-за границы, то могу согласиться. Почему нет, мы же профессионалы», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Экс-тренер сборной России сообщил, что готов остановить гегемонию «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ)

«Но многое зависит команды, в которую вернёшься. Надо понять, есть ли у неё чемпионские амбиции и возможности бороться за золотые медали. А готовность составлять конкуренцию — это другой вопрос. Она у нас есть», — заключил Сёмин.

Последним местом работы 75-летнего специалиста был «Ростов». Сёмин также тренировал «Локомотив», московское и киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу», «Мордовию» и махачкалинский «Анжи».

Ранее Сёмин оценил решение Магомеда Оздоева продолжить карьеру в клубе «Фатих Карагюмрюк».

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