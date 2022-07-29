Сёмин оценил решение Оздоева продолжить карьеру в «Фатих Карагюмрюк»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе полузащитника Магомеда Оздоева в чемпионат Турции.

«Хорошо то, что очень быстро принял решение. Небольшой перерыв у Магомеда при переходе из «Зенита» — это самое важное. Он профессионал, ему нужно играть. У профессиональных футболистов немного времени, чтобы использовать свой талант. Я хочу поприветствовать его и сказать, что он молодец», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

28 июля «Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева.

Оздоев стал свободным агентом летом 2022-го в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Сёмин назвал претендентов на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сезона-2022/23.