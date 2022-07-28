Сёмин назвал претендентов на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сезона-2022/23

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о претендентах на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Сезон только начался, пока не все игроки успели проявить себя. Но футбол мы видим красивый, зрелищный. Есть футболисты, которые определяют результат на поле. Вендел, Захарян и Карраскаль будут претендовать на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сезона», — цитирует Сёмина Sport24.

Тренер также подчеркнул, что Захарян может стать лидером всего чемпионата.

Захарян в сезоне-2021/22 в 34 матчах забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Также РФС признал полузащитника лучшим молодым футболистом в прошлом сезоне.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что Захарян выделяется на фоне остальных молодых игроков и имеет все шансы добиться успеха.