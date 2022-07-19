Мостовой считает, что у Захаряна есть все необходимые качества для успеха в футболе

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что хавбек «Динамо» Арсен Захарян выделяется на фоне остальных молодых игроков и имеет все шансы добиться успеха.
Мостовой считает, что у Захаряна есть все необходимые качества для успеха в футболе
  • РИА Новости

«Среди молодых мне очень нравится Захарян. Как и несколько лет назад Головин в ЦСКА, он сразу обратил на себя внимание. Помню, увидел Сашу и подумал, что надо последить за ним. Заметно, у парня есть хорошие качества. И через два года он и в ЦСКА стал основным, и в сборной. Точно так же мне нравится Захарян. У него к тому же как раз тот возраст, когда мы начинали играть. Всё есть для успеха, главное — сейчас удержаться. Но, думаю, получится, он вроде парень с головой», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший футболист отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в клуб из Саудовской Аравии.

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