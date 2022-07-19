«Шуметь надо — сейчас такая жизнь»: Мостовой о хайпе «Спартака», работе аналитиком на ТВ и желании тренировать

«Спартак» остаётся самым популярным клубом в России за счёт постоянной активности в медиапространстве и неравнодушия болельщиков. Об этом в интервью RT заявил экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. При этом он не согласился с фанатами, которые часто обвиняют в неудачах владельца клуба Леонида Федуна. Легендарный игрок также отметил, что футбол за прошедшие 25 лет не сильно изменился, объяснил, почему до сих пор не получил тренерскую лицензию, и рассказал, в чём главная проблема российских форвардов.

«Изменился не футбол, а его восприятие»

— Мы сегодня в «Лужниках». Какие у вас самые яркие воспоминания связаны с этим сооружением?

— Как я уже неоднократно говорил, это центр Вселенной для футболистов моего поколения, да и предыдущего тоже. Начало карьеры прошло на этом стадионе. Причина проста: «Спартак» всегда играл здесь, потому что не имел своей арены. Плюс ещё и сборная тоже тут выступала. Для нас это второй дом. Много было матчей. Открою секрет, большое число красивых мячей в моём исполнении было забито (Смеётся.). Один из самых памятных — в серии пенальти с «Наполи» в 1990 году, когда мы вышли в полуфинал Кубка чемпионов.

Также по теме Осечка «Зенита», феерия Глушенкова и суперсейвы Сафонова: чем запомнился 1-й тур РПЛ, помимо матчей столичных грандов «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Химками» и впервые с 2016 года не смог взять верх в первом матче чемпионата России по футболу, а...

— А если говорить не о матчах?



— Много всего вспоминается. Бывало, что в раздевалке не было горячей воды или вешалок, и вещи, переодевшись, просто бросали на пол. Тогда это казалось забавным, а сейчас не знаю, будет ли кто-то смеяться над тем, что мне порой приходилось обуваться, сидя на полу, так как лавка была сломана. А партнёр по команде ещё проходил порой и пинал в шутку.

На самом поле, как понимаете, было не до смеха. Вспоминаю начало 1990-х — сборная России выступала на газоне такого качества, что его и полем назвать нельзя. Будто несколько тракторов проехали и разворотили всё. Грязь, снег, земля, вода. И самое интересное, выходили из подтрибунного помещения, и никто не возмущался, что поле плохое. Говорили: «Ну хорошо, играем!»

— Порой кажется, то поколение игроков гораздо проще ко всему относилось. Вам не бывает смешно, когда слышите жалобы современных футболистов на качество газона или другие неурядицы?

— Бывает, да. Но я их в то же время понимаю. Они привыкли к хорошему. Поля пятого, шестого поколения. Иногда слышу жалобы на газон, но я же знаю, где они играли — там искусственное покрытие! То есть оно точно ровное! Мы в своё время играли на синтетике только в манежах, и для нас это было за счастье. Хотя газоном такое покрытие тоже не назовёшь — это бетон, а сверху ковёр. Если упадёшь, что случалось часто, сами понимаете последствия. А какая обувь у нас была! Смотрю на фото тех кроссовок и удивляюсь, как только мог в таких играть. Мы бегали, а потом лежали, задрав ноги вверх, потому что они опухали и пятки были отбиты. Но ничего, никто не жаловался.

— Недавно Валерий Карпин заявил, что, когда был игроком, не обладал и 60% тех навыков, которые есть у нынешнего поколения. Футбол так сильно шагнул вперёд?

— Нет, я всегда со многими на эту тему спорю. Безусловно, по сравнению с тем, что было 50 лет назад, он изменился. Смотришь сейчас старые кадры: человек замахнулся — и пять игроков побежали непонятно куда, в сторону. Но мы застали времена, когда выступали Йохан Кройф, Диего Марадона, и это совсем другое дело.

Здесь вопрос восприятия происходящего. Раньше на матче была одна камера, а сейчас их миллион, и можно посмотреть одно и то же действие со всех ракурсов. Сам футбол изменился, но качество игроков в те времена и сейчас примерно такое же. Всегда были хорошие, сильные, слабые, глупые… тупые, дурные. Да-да, и такие встречались. Но если сравнить какие-то нормативы, как я бежал 60 м, условно, за семь секунд, так и сегодня никто не преодолеет дистанцию значительно быстрее.

Любят говорить, что футбол стал более скоростным. Я всегда отвечаю — включите кадры выступления сборной СССР 1988 года и посмотрите, что делали наши ребята.

— Но это была сборная Валерия Лобановского, который делал ставку именно на физику. А какие ещё команды отличались такой же скоростью и выносливостью, помимо его киевского «Динамо»?

— Мы просто брали другим. Я пришёл в «Спартак» в конце 1986 года, ушёл в 1991-м. За это время мы раз десять встречались с киевским «Динамо». И баланс-то был в нашу пользу, три года подряд выигрывали в Киеве. Причём с хорошим счётом. Хотя случалось и наоборот. Помню матч в «Лужниках» перед чемпионатом мира 1990 года. Что тогда с нами делало «Динамо» — уму непостижимо. Я не понимал, где нахожусь, мяча в первый раз коснулся минуте на 20-й. Так они бегали и прессинговали. Поэтому всё относительно. Хорошие футболисты были всегда. Но большую роль ещё играет картинка. Даже в нашем чемпионате посмотришь, например, «Динамо» на «ВТБ Арене», а затем включишь матч «Арсенала» из Тулы. Кто-нибудь спросит: «А что они ходят-то по полю?» Просто сказывается антураж стадиона из прошлого века.

Александр Мостовой — о разных поколениях футболистов

«Финал Кубка должен играться в «Лужниках»

— Финал Кубка России — это больше картинка или футбол?

— Раскрою секрет: матч не смотрел. В это время с друзьями играл в хоккей, и у нас лежал телефон с трансляцией. Подъезжал в перерывах и смотрел счёт. Я болел за «Спартак», понятное дело. И когда на 86-й минуте было 2:1, решил: ну слава богу, выиграли. И дальше не стал отвлекаться. Только вечером, когда приехал домой, узнал, что бело-голубые не забили пенальти на последней компенсированной минуте. Так что концовка получилась замечательная.

— Ожидали увидеть полные трибуны на Кубке России?

— Нет, если честно. Но уже за несколько дней до матча чувствовался повышенный интерес. На улицах часто просили автографы, сфотографироваться. Однажды ко мне подошли люди из Владивостока, которые специально прилетели на финал. Когда они мне сказали об этом, не поверил. Был поражён.

Я был рад, что матч проходил именно в «Лужниках». Вообще считаю, что финал Кубка всегда должен играться здесь, в сердце нашей страны. Как в Англии он всегда проходит на «Уэмбли», во Франции — на «Стад де Франс» и так далее. Тем более сейчас, когда главный стадион страны подолгу пустует. Да, много других построили, но на них можно — и обязательно нужно — проводить матчи сборной.

Также по теме В условиях нехватки футбола: почему РФС стоит задуматься о проведении турнира легенд Матч с участием легенд «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге стал одним из самых заметных событий в прошедшие выходные....

— Вы, наверное, понимаете, какой будет следующий вопрос. Где должен был проходить матч за Суперкубок?

— Я считаю, что место и дата проведения таких матчей должны определяться заранее, как это делается в большинстве стран. Людям же надо билеты заказать, всё спланировать. А тут я слышу — выбирают. Как так? А когда принимают решение в последний момент, мне понятно состояние болельщиков «Спартака». Тут я на их стороне: получилось несправедливо. На мой взгляд, логично было бы провести матч на нейтральном стадионе — не в Питере и не в Москве. Тем более что у нас есть хорошие стадионы. Но в итоге получилось то, что получилось.

— Даже звучали слова о возможном бойкоте.

— Я был против. И знал, что этого не произойдёт. Но шуметь и кричать надо, это правильно. Уверен, что «Зенит» тоже возмущался бы, если бы сказали, что игра пройдёт на стадионе «Спартака».

— Но «Зенит» до этого четыре раза играл за Суперкубок в Москве и ни разу никто слова не сказал.

— А на этот вопрос я уже ответил: потому что всё было определено заранее. Как, например, с Кубком России. Никто же не знал за несколько месяцев, что в финал попадут две московские команды. И если бы вышел кто-то другой, всё равно играли бы в «Лужниках», так как это давно объявили. Если сегодня скажут, что следующий финал Кубка пройдёт в Казани, никто спорить не будет. Даже если «Рубин» выйдет, никаких проблем не возникнет.

— Оправдана ли форма недовольства, которую избрал «Спартак» в медиапространстве по поводу Суперкубка?

— Может быть, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? «Спартак» всё разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя. До нового года был удивлён, что происходит в социальных сетях. Кто-то кого-то матом обложил — и у него 5 млн подписчиков! Рассказывают какую-то дичь и этим хвастаются. Моему поколению это непонятно. Хотя иногда думаешь, может, тоже раздеться и голым пробежаться по Тверской, набрать аудиторию (Смеётся.).

— Если говорить про медиапространство... Вы тоже завели Telegram-канал.

— Он у меня давно был, просто я им не пользовался. Года три назад, когда мы открыли академию в Кратове, пришлось создать страницы. Тогда просто Telegram особо не использовали. Теперь наоборот.

Не скажу, что я сильно вовлечён в процесс, слежу со стороны, но это необходимость. Иногда видишь некоторые комментарии относительно спорта, особенно футбола, и волосы встают дыбом. Хочется как-то отреагировать, и я делаю это. Знаю, что многим не нравится, но не меньше людей и поддерживают. Словом, почему нет? Ничего плохого в этом не вижу.

— Как много времени вы тратите на академию?

— В самом начале, когда мы только открылись, это была школа, я туда достаточно часто ездил. Потом случилась пандемия, стало трудно, и пришлось подстраиваться под новые условия. Сейчас больше делаем акцент на летние лагеря. Этот формат я перенял у европейцев, там многие бывшие футболисты проводят такие сборы — в основном три смены по девять — десять дней. И мы решили пойти по такому же пути. Потому что, будем откровенны, содержать полноценную школу тяжело, когда есть «Спартак», «Динамо», ЦСКА. Да, ребята придут на тренировку к Александру Мостовому, но потом им нужно куда-то двигаться, пробиваться. Об этом думают и родители, когда выбирают, куда отдать ребёнка.

— То есть это больше коммерческая история?

— Как раз нет. Коммерческая — это когда приходят талантливые дети, и ты из этого что-то создаёшь. К нам же приезжают и ребята, которые в футбол играть не умеют! Но они получают удовольствие от занятий, и им приятно чувствовать себя настоящими спортсменами. Мы стараемся их чему-то научить. И это прикольно. Скажем, есть три мальчика, которые играют слабо или плохо. Ясно, что в большую школу их не возьмут. А к нам — пожалуйста, приходите.

Александр Мостовой — о современном хайпе

«Бывает, что футбол уходит на пятое место»

— Вам интересно тренировать детей?

— А как может быть неинтересно? Я люблю с ними возиться. У меня у самого двое, хотя они уже и взрослые. Сколько себя помню, я с ними всегда и везде. Меня часто спрашивают, почему я не тренирую. Уже 14 лет, как закончил карьеру, и постоянно слышу этот вопрос.

— Ваш ответ изменился?

— Нет. Сложилось так, как сложилось. Судьба такая. Кому как повезёт. Я за свою спортивную жизнь видел много людей, которые просто кричали, что никогда не станут тренировать, а потом смотришь — работают. Я готов тренировать — могу и детей, и подростков, и постарше.

— Тогда почему до сих пор не получили категорию Pro?

— Был момент, когда я должен был поступать вместе с другими ребятами, но в силу личных обстоятельств не мог надолго приехать в Россию. Упустил момент. Когда уже вернулся в 2012 году основательно, время ушло. Годы идут. Мне уже не 40 лет. Может быть, это должно было произойти. Всё-таки больше других играл за границей и за сборную. Но у кого-то так складывается судьба, у кого-то по-другому. Что поделать.

— Жалеете?

— Я бы не сказал. Жалею о других моментах. Но ты на них не можешь повлиять. В жизни столько происходит, что иногда футбол уходит на третье и пятое место.

— Вам сейчас комфортно в вашем нынешнем состоянии или думаете о работе в большом футболе?

— Постоянно думаю. Мой телефон все знают. Я его не менял много лет. Он включён 24 часа в сутки. Хотя нет, сейчас стал иногда отключать. Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу. Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят? Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята. Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все. Но в футболе я провёл всю жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нём.

— В студии «Матч ТВ» во время прямых эфиров вы часто не стремитесь выступать в роли аналитика, хотя способны это делать, учитывая ваш опыт. Почему?



— Согласен. Просто одно дело, если бы в студии были я и ведущий и нам дали час времени на разбор игры и разных эпизодов. Я бы, конечно, мог подробно всё рассказать. Но когда нас минимум двое или трое, надо всем давать слово. И я в силу своего воспитания стараюсь им не мешать.

— И даже уходите в тень…

— Да, но я же внутри понимаю, что некоторым очень хочется, чтобы услышали их мнение.

— Но выглядит странно, когда приглашённая звезда шоу-бизнеса или комментатор говорят больше вас.

— А что сделать? Ну вот сегодня вечером смотрите эфир. Скажу коллеге: «Ты сиди, молчи». По заявкам RT сейчас всё разберу.

— Вы просто не хотите вступать в полемику?

— Много факторов. Иногда не хочу спорить, потому что могут испортиться отношения. Хотя именно так рождается истина. В футболе сегодня каждый хочет задеть, уколоть. Это же видно, чувствуется.

— Что вы готовы были бы привнести в футбол, на чём бы строилась ваша тренерская философия?

— Многие, кто в большом футболе не был, задают такие вопросы. Но часто тренер с философией, со схемами, системами — чего у него только нет! — приходит в команду, а его убирают через два месяца. Приходит в другую команду — убирают через три. В футболе уже давно всё придумано, не надо искать чего-то нового.

Вот Бакаеву недавно задали вопрос, против кого из защитников ему проще всего играть. А он разводит руками, не знает, что ответить. Ну что тут можно сказать? Бывает, защитник, которого обыграешь, тебе сзади так долбанёт. А есть такие, кому два раза показал влево-вправо — и всё, он на месте остался.

Так и здесь. Кого я только в футболе не повидал, были и настоящие стратеги. Некоторые любят заумные выражения: продольная передача, диагональная, гениальная, такая-сякая.

Приходим однажды в раздевалку, а там стена вся изрисована — стрелка влево, стрелка вправо. Да ёлки-палки, это что такое? Установка на игру! Минут 40 всё это нам наставник то криком, то шёпотом объяснял. Выходим на поле, и на первой же минуте нам человек забивает в девятку. Вся команда поворачивается к тренеру: и что нам теперь делать? Это, конечно, смешно. Но чем проще футбол, тем лучше.

— В чём его простота и почему российские футболисты не могут играть в него хорошо?

— Почему же не могут? Могут. У нас было прекрасное поколение в СССР, которое побеждало. Потом пришло наше на стыке эпох, когда 15 человек играли в сильнейших чемпионатах за границей и были одними из лучших в этих странах.

А дальше появились большие деньги. Это случилось в 2000-х. К сожалению, я тогда как раз закончил карьеру. Поиграл бы лет пять ещё — тоже зацепил бы хлебные времена. Ушёл, когда они только начинались. Хотя был момент в 2004-м, когда звали в Россию. Но мне было очень тяжело на это согласиться после полутора десятков лет, прожитых за границей. Там семья, дети. Но, честно говоря, потом жалел об этом. Здесь можно было зарабатывать, почти ничего не делая. Забить один гол и отдыхать.

Так вот, с появлением больших денег были созданы искусственные условия — и пошёл футбольный разврат. У молодых ребят начало крышу срывать. Был момент, когда за границу никто не хотел ехать. Зачем, если здесь всё есть. Как в мультфильме: «Нас и здесь неплохо кормят».

Чемпионат СССР по футболу 1991 года. Александр Мостовой в матче с ереванским «Араратом»

РИА Новости

© Владимир Родионов

«Наверное, я не легенда»

— «Зенит» участвует в жизни своих ветеранов: Александра Кержакова, Андрея Аршавина, Владислава Радимова, Владимира Быстрова. Почему у «Спартака» иначе?

— Поэтому питерцы и выигрывают постоянно (Смеётся.). Я тоже задавался этим вопросом. На новом стадионе «Спартака» я впервые побывал в 2019 году. Тогда мне в первый раз позвонили из клуба. Знали, что отмечаю день рождения. Пригласили, вручили мне памятную майку. До этого в Тушине ни разу не был. После этого ходил на матчи ещё дважды. Но просто с друзьями. Хотя, насколько знаю, в каждом клубе существует ложа для ветеранов, для тех, кто многое сделал для команды. В «Спартаке» вроде она тоже есть. Но меня никто туда не звал. Там тоже всё для своих.

— Может, на вас за что-то обижены?

— Наверное, за то, что в 1990-е уехал и не играл за «Спартак» (Улыбается.).

— Например, за постоянную критику в адрес тренеров.

— Не исключаю. Но самое интересное, что это не критика. На 90% мои прогнозы сбываются. Помните, как зажигал Саша Бубнов? Он всех разносил в пух и прах. На него многие обижались. А зачем? 99% его слов были правдой. Но его не любили за прямолинейность. Так что, может быть, в этом причина. Хотя я стараюсь всегда этично себя вести. Да, если я вижу несправедливость, могу резко ответить. Но всегда переживал за «Спартак». Хотя многие сейчас начинают кричать в спину: «Может, уже и не болеешь за команду?»

Перед Суперкубком состоялся «Матч легенд». Мне всю неделю до него звонили и спрашивали, почему там нет Мостового. Отвечаю: «Ну, наверное, я не легенда». Хотя голов у меня больше, чем у многих. Но они вместе здесь играли за «Спартак» и, наверное, решили своей компанией друзей выступить.

— Иными словами, с вами ни клуб, ни РФС не связывались?

— Нет, в РФС вообще последний раз был 10 лет назад.

— А с бывшими спартаковцами и сборниками общаетесь?

— Да, списываемся, пересекаемся. Но никто не позвал. Лет семь назад я ещё задумывался об этом, переживал. А сейчас уже нет. Смысл беспокоиться? Нет значит нет. У каждого своя жизнь.

— Все, и вы в том числе, ругали последних тренеров «Спартака», но и Доменико Тедеско, и Руй Витория, и Паоло Ваноли чего-то добивались, не говоря о Массимо Каррере.

— Действительно, со всеми катаклизмами клуб в 2022-м выиграл Кубок, а в 2017-м — чемпионство. В то время как «Динамо» последний раз завоёвывало трофей ещё в 1990-е, аж при Константине Бескове.

— Но бело-голубые в XXI веке никогда не ходили в фаворитах чемпионата.

— Да, однако всё равно «Динамо» со «Спартаком» исторически в СССР боролись за награды. Просто в Петровском парке шума поменьше, чем в Тушине. К слову, отсюда и все проблемы красно-белых.

Был период до чемпионства, когда многие обвиняли Леонида Федуна в неудачах команды. Говорили, только с его уходом у команды начнёт получаться. Я же спрашивал: «А чем он не устраивает?» Платит вовремя и неплохо, стадион построил. Единственное, поначалу он часто давал интервью. Но потом стал меньше общаться с журналистами, и команда потихонечку пошла в гору. Тем не менее он много сделал для «Спартака».

Сейчас другая проблема: его жена постоянно комментирует происходящее. Но это особенности сегодняшнего мира. Должен быть хайп, хотя многие думают, что именно в этом проблема. Я же считаю, что правильно высказываться, хотя я и не со всеми словами согласен.

— Вы не считаете, что «Зенит» 2010-х — это усовершенствованный «Спартак» 1990-х?

— Сравнивать можно, но схожесть лишь в том, что клуб забирает лучших. Тогда страна развалилась и попасть в «Спартак» считалось чем-то космическим, поэтому ребята и бежали, а красно-белые выигрывали всё подряд. Был чемпионат одной команды. Сейчас сопротивление есть. Даже с учётом того, что у «Зенита» сильные россияне и очень хорошие иностранцы, за которых они выкладывают по €10—20 млн. А представьте, если у них уедут легионеры? Думаете, у клуба будет такое превосходство? Нет, конечно. Если сейчас меня спросят, кто будет чемпионом, однозначно отвечу: «Зенит», а если убрать пять-шесть легионеров, то уже нет.

Полузащитник сборной России Александр Мостовой в товарищеском матче с французами. 17 апреля 2002 года

Legion-Media

© PanoramiC

— Так, может, чемпионат станет интереснее?

— Этого мы не знаем. В концовке прошлого сезона, когда из многих команд уехали легионеры, я порой не мог отличить по игре «Краснодар» от «Арсенала». Футболисты пытаются что-то сделать на поле, но получается не очень. Поэтому хорошие иностранцы должны присутствовать, чтобы молодые смотрели и впитывали, как тот же Малком, Барриос, Промес, Мозес и другие останавливают мяч и обращаются с ним. Как без них?

— Надо, чтобы свои научились не хуже.

— Согласен, может, сейчас наконец россияне выйдут на первый план. В СССР вообще не было иностранцев, мы же как-то вылезали, побеждали на чемпионате Европы, на молодёжном уровне, а сейчас у нас ребята ничего толком выиграть не могут. Последними были мы в 1990-м! Какие вам условия нужны? Что ещё надо? Я не понимаю.

— Так у нас и с тренерами негусто. У вас есть ответ, почему их не хватает и мы всё чаще зовем иностранных специалистов?

— Нет ответа, потому что я в нашем футболе — инородное тело. Я ни в РФС, ни в клубе. Я не знаю схему, как делается выбор в пользу того или иного человека.

— Вы разве не интересовались?

— Узнавал. Если начну всю правду рассказывать, у вас аппаратура будет взрываться. Но я не буду этого делать.

Александр Мостовой — о сравнении «Спартака» 1990-х и «Зенита» 2000-х

«Нашим футболистам не хватает спортивной злости»

— Вы как-то сказали, что в России только два нападающих, которые умеют обыгрывать один в один, поэтому защитники могут играть до 40 лет.

— Да, это было перед домашним чемпионатом мира. Когда ещё выступал Сергей Игнашевич. Я не понимал, зачем ему заканчивать. Мы же видим, что происходит. Нападающий подбегает, смотрит на него метра за три и не знает, как дальше действовать, вместо того чтобы начать обыгрывать. Хорошим дриблингом в России мало кто обладает. Это качество есть у Фёдора Смолова, но ему уже 32 года. Тот же Александр Головин никогда не стеснялся, благодаря чему сразу начал выделяться на общем фоне, но он не нападающий.

— Получается, у нас и двух форвардов-то таких нет.

— Я об этом и говорю. Иван Сергеев — футболист другого склада. Он игрок штрафной: умеет вылететь, выскочить на мяч. Но двух защитников он не пойдёт обводить. Зелимхан Бакаев способен, но и он опять же действует из глубины, под нападающими, как и я. Всегда привожу пример: хотите посмотреть, как должен играть форвард, посмотрите голы Игоря Колыванова в Италии. Что он делал с защитой «Милана», когда там играли Паоло Мальдини, Франко Барези и Мауро Тассотти. Шёл на них, раскачивал влево-вправо — они, бедные, падали и не знали, как его остановить. Я от этого отталкиваюсь. Ну уж про голы Мостового не вспоминаю.

— За кем из футболистов вы сейчас следите особо пристально?

— Когда выбирали лучшего футболиста РПЛ по итогам прошлого сезона, я сразу сказал, что им должен стать Кристиан Нобоа. Поначалу на первом месте шёл Клаудиньо. Согласен, он хороший игрок, но эквадорец в 37 лет выдал шикарный год — забил семь мячей, столько же передач отдал. Во многом благодаря его стараниям «Сочи» стал вторым. Через неделю выходит опрос футболистов — Кристиан на первом месте. Спасибо, согласились.

Среди молодых мне очень нравится Захарян. Как и несколько лет назад Головин в ЦСКА, он сразу обратил на себя внимание. Помню, увидел Сашу и подумал, что надо последить за ним. Бросалось в глаза: у парня хорошие задатки. И через два года он и в ЦСКА стал основным, и в сборной. Схожие качества вижу и у Арсена. Он может добиться успеха, главное сейчас — удержаться и не свернуть. Думаю, получится, он вроде парень с головой.

— У «Спартака» свои подающие надежды. Болельщики выдают много авансов Зиньковскому, ждут прогресса от Игнатова. Они способны стать лицом новой команды?

— Что касается Антона, то надо подождать и посмотреть. Хотя я очень удивился, когда узнал, что ему уже 26 лет. Думал, парню от силы 22. А вот на Михаила уже делается ставка, он постоянно в составе. Правда, в каких-то играх явно выпадал. Но у него есть хорошие качества. Нужно только немножко заматереть. Многим нашим игрокам не хватает футбольной злости. Того, что требуется в ведущих европейских чемпионатах.

Когда я в 21 год приехал в «Бенфику» и вышел на тренировку, мне в ноги сзади моментально въехали, причём в бутсах с огромными шипами. Я удивился, а мне футболист в ответ говорит: «А чего ты ждал? Я тоже хочу играть». Головин уже возмужал в «Монако». Попробуй толкни его, он себя в обиду не даст. Вот этого не хватает молодёжи. Тому же Захаряну надо прибавить в мужественности, злости.

Александр Мостовой на Евро-2004

AP

© Darko Vojinovic



* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.