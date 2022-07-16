Мостовой прокомментировал поступок Умярова в Кубке России с «Динамо»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о поступке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче Кубка России с «Динамо».
Мостовой прокомментировал поступок Умярова в Кубке России с «Динамо»
  • РИА Новости

«Слышал что-то про эту историю. Могу сказать так: за свою жизнь я бил много пенальти и не раз слышал, как за спиной кто-то выкрикивает такие вещи, которые не ожидаешь услышать. И в Испании, и во Франции, да и в СССР такое тоже было. Но если он прямо подходил к Фомину близко, то это, конечно, неправильно. Такое должно как-то наказываться. Когда ты готовишься к пенальти, никто не должен мешать. Но Умяров применил такую футбольную хитрость, и она сработала. Кто теперь будет это вспоминать? Отложится только то, что Фомин не забил и «Спартак» выиграл. Если бы такое происходило часто, можно было бы придумать какое-то правило, чтобы во время пенальти все стояли в стороне, как во время послематчевых 11-метровых, например. Но пока, наверное, это неактуально», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой назвал цирком уход Каттани из «Спартака».

 

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