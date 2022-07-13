Мостовой назвал цирком уход Каттани из «Спартака»
- РИА Новости
«Ясно, что многие люди попадают в «Спартак» по объявлению, связям или дружбе. Даже после появления Каттани мы не знали, кто это. Ситуация сама по себе цирковая. После приглашения своего тренера и поражения в Суперкубке, за три дня до чемпионата убирать спортивного директора… Это цирк», — приводит слова Мостового Sport24.
Он отметил, что Реброва не назначили, а сделали спортивным директором, потому что он ближе всех в клубе к этой должности.
13 июля столичный клуб объявил об уходе Каттани.
По информации СМИ, бывший вратарь «Спартака» Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.
Ребров был назначен техническим координатором в прошлом году. На этой должности он помогал в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством.
Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Каттани с поста спортивного директора красно-белых.