Мостовой назвал цирком уход Каттани из «Спартака»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался на тему ухода Луки Каттани с поста спортивного директора московской команды и возможного назначения на эту должность Артёма Реброва.
Мостовой назвал цирком уход Каттани из «Спартака»
  • РИА Новости

«Ясно, что многие люди попадают в «Спартак» по объявлению, связям или дружбе. Даже после появления Каттани мы не знали, кто это. Ситуация сама по себе цирковая. После приглашения своего тренера и поражения в Суперкубке, за три дня до чемпионата убирать спортивного директора… Это цирк», — приводит слова Мостового Sport24.

Он отметил, что Реброва не назначили, а сделали спортивным директором, потому что он ближе всех в клубе к этой должности.

13 июля столичный клуб объявил об уходе Каттани.

По информации СМИ, бывший вратарь «Спартака» Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ребров был назначен техническим координатором в прошлом году. На этой должности он помогал в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Каттани с поста спортивного директора красно-белых.

 

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