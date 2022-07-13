Рианчо считает, что Ребров сможет стать спортивным директором «Спартака»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.

«Я не могу оценивать действия Каттани, у него, наверное, есть свои мотивы. Если Артём Ребров станет спортивным директором, то уверен, что у него всё получится», — цитирует Рианчо РИА Новости.

13 июля столичный клуб объявил об уходе Каттани.

По информации СМИ, бывший вратарь «Спартака» Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ребров был назначен техническим координатором в прошлом году. На этой должности он помогал в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством.

Ранее стала известна одна из причин ухода Каттани с поста спортивного директора столичного клуба.