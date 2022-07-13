«Чемпионат»: стала известна причина ухода Каттани из «Спартака»

Стала известна одна из причин ухода Луки Каттани с поста спортивного директора «Спартака».

«Каттани расстроился, что клуб не поддержал его кандидатуру в лице Налдо. Можно сказать, что это стало последней каплей», — приводит слова источника «Чемпионат».

Сообщалось, что бразильский защитник Налдо мог продолжить карьеру в «Спартаке», однако руководство красно-белых отказалось от этой идеи из-за сомнений в целесообразности трансфера.

Итальянский функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на отставку Каттани.