Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на отставку спортивного директора московского клуба Луки Каттани.

«В наше время всё неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», — приводит слова Федуна «РБК Спорт».

Итальянский функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Каттани в своём прощальном письме вспомнил лучший момент с московской командой.