Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором
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«В наше время всё неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», — приводит слова Федуна «РБК Спорт».
Итальянский функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года.
13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани.
Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
Ранее Каттани в своём прощальном письме вспомнил лучший момент с московской командой.