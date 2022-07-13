Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором

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Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на отставку спортивного директора московского клуба Луки Каттани.
Федун назвал Каттани лучшим спортивным директором
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«В наше время всё неожиданно становится. Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака». Мы очень благодарны за ту работу, которую он проделал», — приводит слова Федуна «РБК Спорт».

Итальянский функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года.

13 июля «Спартак» объявил об уходе Каттани.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Каттани в своём прощальном письме вспомнил лучший момент с московской командой.

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