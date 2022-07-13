Каттани вспомнил свой лучший момент со «Спартаком»

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани в своём прощальном письме вспомнил лучший момент с московской командой.

«Настало время сказать друг другу «до свидания». Это очень непросто. И поэтому сейчас я хочу вспомнить самый лучший момент. Я говорю о видео, которое подготовили ребята из нашей медиакоманды в конце мая, после победы в финале Кубка России. Оно особенное — тем, что показывает, насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков. Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников», — приводит слова Каттани официальный сайт команды.

Он также поблагодарил за преданность и профессионализм игроков и всех, кто помогал ему в работе. Каттани выразил уверенность, что «Спартак» ждёт светлое будущее, ведь им руководит прекрасный президент. По его словам, в команде собраны отличные игроки, сильный тренер и сотрудники, которые профессионально работают в интересах клуба.

Итальянский функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее сообщалось, что Каттани уходит с должности спортивного директора «Спартака» и покидает клуб.