Каттани покидает «Спартак»

Лука Каттани уходит с должности спортивного директора «Спартака» и покидает клуб.

Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Отмечается, что в случае необходимости специалист будет готов консультировать московский клуб удалённо.

Итальянский функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Каттани ответил на вопрос, повлияет ли политическая ситуация в мире на работу нового главного тренера Гильермо Абаскаля.