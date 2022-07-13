Каттани покидает «Спартак»

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Лука Каттани уходит с должности спортивного директора «Спартака» и покидает клуб.
Каттани покидает «Спартак»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

Отмечается, что в случае необходимости специалист будет готов консультировать московский клуб удалённо.

Итальянский функционер был назначен на пост спортивного директора 21 декабря 2021 года.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Каттани ответил на вопрос, повлияет ли политическая ситуация в мире на работу нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

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