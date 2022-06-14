Каттани: Абаскаль меня о политике не спрашивал

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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос, повлияет ли политическая ситуация в мире на работу нового главного тренера Гильермо Абаскаля.
Каттани: Абаскаль меня о политике не спрашивал
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«Абаскаль меня об этом не спрашивал. Но один из тренеров, с которым я общался, пытался за счёт политической ситуации набить себе цену», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника — итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний специалист был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее Каттани рассказал, кто из тренерского штаба Абаскаля будет задействован в московской команде.

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