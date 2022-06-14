Каттани: Абаскаль меня о политике не спрашивал
- globallookpress.com
«Абаскаль меня об этом не спрашивал. Но один из тренеров, с которым я общался, пытался за счёт политической ситуации набить себе цену», — сказал Каттани на пресс-конференции.
Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника — итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
10 июня 33-летний специалист был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.
Ранее Каттани рассказал, кто из тренерского штаба Абаскаля будет задействован в московской команде.