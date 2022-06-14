Каттани рассказал, что вместе с Абаскалем приедут два его помощника

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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал о кто из тренерского штаба Гилермо Абаскаля будут задействованы в московской команде.
Каттани рассказал, что вместе с Абаскалем приедут два его помощника
  • AFP

«Контракт с тренерским штабом Абаскаля рассчитан на два года. С ним приедут два помощника. Один будет заниматься аналитикой, а один является тренером по физподготовке. Но останутся замечательные специалисты из предыдущего тренерского штаба - Зайченко и Кузнецов. У меня нет точных данных когда Абаскаль приедет в Москву, но это должно случиться через несколько дней.», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Он также отметил, что не стоит думать о бывшем главном тренере «Спартака» Паоле Ваноли, как о сбежавшем специалисте. По его словам, итальянский специалист стал ему лучшим другом в Москве и добивался хороших результатов для команды.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний специалист был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее Каттани рассказал о выборе нового главного тренера клуба.

 

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