Каттани рассказал, что вместе с Абаскалем приедут два его помощника
- AFP
«Контракт с тренерским штабом Абаскаля рассчитан на два года. С ним приедут два помощника. Один будет заниматься аналитикой, а один является тренером по физподготовке. Но останутся замечательные специалисты из предыдущего тренерского штаба - Зайченко и Кузнецов. У меня нет точных данных когда Абаскаль приедет в Москву, но это должно случиться через несколько дней.», — сказал Каттани на пресс-конференции.
Он также отметил, что не стоит думать о бывшем главном тренере «Спартака» Паоле Ваноли, как о сбежавшем специалисте. По его словам, итальянский специалист стал ему лучшим другом в Москве и добивался хороших результатов для команды.
Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.
10 июня 33-летний специалист был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне испанец тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.
Ранее Каттани рассказал о выборе нового главного тренера клуба.