Каттани: я сразу отмёл варианты с тренерами, которые играют не в интенсивный футбол

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о выборе нового главного тренера клуба.

«Я сразу отмёл варианты с тренерами, которые играют не в интенсивный футбол. Медленная игра — не наш случай. Я могу ошибаться, но, когда я разговаривал с Абаскалем, я слышал уже готового специалиста. Про деньги мы стали говорить лишь на третий день, сперва мы беседовали исключительно о футболе и философии игры», — сказал Каттани на пресс-конференции.

«Спартак» по итогам сезона-2021/22 занял десятое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Ранее Каттани рассказал, кого хотел бы видеть в качестве главного тренера московской команды.