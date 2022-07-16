Мостовой: изначально я был против идеи с совмещением должностей Карпиным

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал совмещение Валерием Карпиным должности главного тренера в национальной команде и «Ростове».

«Изначально я был против этой идеи с совмещением. Бред. У нас уже был Слуцкий, который работал одновременно в ЦСКА и сборной. Зачем? У нас больше нет футбольных людей? Два месяца он был и там, и там, поехал на Евро, и три игры команда провалила. Выступили хуже некуда. Он взял ответственность на себя, но через два-три дня про него уже никто не говорил. Как это с ним часто бывает. Сейчас с «Рубином» провалился, но через пару дней про это никто не вспоминает. Слышны только лозунги, что казанцы выйдут обратно в РПЛ, десять футболистов купили. Конечно, выйдут. Если уж «Рубин» не выйдет из ФНЛ, то тогда кто?» — заявил Мостовой RT.

Он также подчеркнул, что с Карпиным история повторяется. По его словам, когда назначают тренера, нужно смотреть, чего он добился и выиграл.

«Слуцкий-то с ЦСКА побеждал, я был только против совмещения. Но Карпина назначили, когда «Ростов» шёл десятым. Для меня был лучше всего иностранец. Независимый. Чтобы никто к нему не подходил и своих не пихал. Потом звучал вариант позвать Семака, «Зенит» всё-таки побеждает в чемпионатах. Хотя кто бы не выиграл сейчас с таким составом? Но, по крайней мере, Семак больше это заслуживал. Назначили Карпина. Где логика? Ты занимаешь 10—11-е место, а тебя в сборную? Да ещё и речь шла о совмещении сначала. И только через три-четыре тура, когда «Ростов» не набрал ни одного очка, дошло, что надо отказываться от чего-то», — заключил Мостовой.

Ранее Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.