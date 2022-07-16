Мостовой — о главном тренере «Спартака» Абаскале: ни разу не слышал его фамилию раньше

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Не знаю. Ни разу не слышал его фамилию раньше. Может быть, у него получится со «Спартаком». Но для меня важнее, чтобы результат был у команды. А кто ей руководит, второстепенно. Абаскалю повезло: у него есть здесь друзья или агенты, благодаря которым он попал в большой клуб, заработает и через год-два уедет в Испанию. У него скромная зарплата? А куда больше? Кто он такой для красно-белых и российского футбола», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о системе реформ Hypercube в России.