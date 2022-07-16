Мостовой — о системе Hypercube: очередные иностранцы, приехавшие заработать денег

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о системе реформ Hypercube в России.
Мостовой — о системе Hypercube: очередные иностранцы, приехавшие заработать денег
  • РИА Новости

«Для меня голландцы были очередными иностранцами, которые хотели заработать и уехать. А что новое они готовы предложить? Ну, допустим, разработали схему, как повысить конкуренцию в ФНЛ. Но разве кто-то знает, что через пять лет она сработает? Нет. Никто не сказал: сделаем так, и через пять лет вы станете чемпионами мира или у вас каждая команда выиграет по еврокубку. Поэтому, думаю, не нужно изобретать велосипед, можно справиться своими силами. В Россию многие деятели приезжали с одной целью — заработать лёгкие деньги и наслаждаться жизнью в Европе. Вспомните, в «Локомотив» приехали два года назад Рагник и его помощники. Хоть кто-то остался из иностранцев, кто к нам приезжал за последние 15 лет? Человек 50 их было», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой объяснил, почему выступает за расширение РПЛ.

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