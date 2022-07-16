Мостовой — о перспективах «Спартака» в РПЛ: на сегодня по составу клуб должен попадать в пятёрку

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «Спартака» в РПЛ в сезоне-2022/23.

«Я и год, и два назад говорил, что «Спартак» по составу должен быть как минимум в тройке чемпионата. И в прошлом сезоне тоже. Но команда плохо начала, и дальше её как будто заколдовали. Три тренера сменили, но так и остались десятыми. Не знаю, с чем связано. Ясно, что когда провалился вниз таблицы, то уже сложно выбраться. И это негативно влияет на футболистов», — заявил Мостовой RT.

Он также подчеркнул, что в Лиге Европы клуб вышел из группы с первого места.

«Вот вам, пожалуйста. И на сегодняшний день по составу «Спартак» должен точно попадать в пятёрку. Хотя неважно, какое место. Есть победитель чемпионата и все остальные. В Испании, например, серебряных и бронзовых медалей вообще нет. Там главное — попасть в Лигу чемпионов, а дальше — Лига Европы. Если ты чемпион — да, круто. А дальше — какая разница?» — заключил Мостовой.

Ранее Мостовой прокомментировал поступок Умярова в Кубке России с «Динамо».