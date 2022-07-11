В условиях нехватки футбола: почему РФС стоит задуматься о проведении турнира легенд

Матч с участием легенд «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге стал одним из самых заметных событий в прошедшие выходные. Противостояние звёздных футболистов прошлого стало прологом к битве за Суперкубок России и привлекло значительное внимание болельщиков. На фоне нехватки футбола, которая неизбежно возникнет после отстранения отечественных команд от еврокубков, встречи ветеранов могли бы стать глотком свежего воздуха и пользоваться большим спросом.

Главным событием минувших выходных для российских болельщиков стал матч за Суперкубок с участием «Зенита» и «Спартака». Однако предваряло его не менее любопытное мероприятие, в рамках которого между собой встречались ветераны обоих коллективов. Игра проходила на стадионе «Петровский» и завершилась победой хозяев, оставив исключительно положительные впечатления. Многие болельщики были рады вновь увидеть на поле звёзд прошлого и насладиться выступлением таких ярчайших исполнителей, как Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Анатолий Тимощук.

Многим противостояние далось нелегко. Матч проходил в формате два тайма по 40 минут, выдерживать высокий темп на протяжении почти полутора часов было непросто. Во многом именно наличие в составе хозяев более молодых футболистов и помогло им взять верх. Если «Спартак» был практически лишён возможности действовать на встречных курсах и сделал ставку на позиционное нападение, то «Зенит» искал счастья в контратаках и своего добился. Оба гола были забиты после стремительных выходов из обороны. Сначала Роман Широков оказался расторопнее всех в штрафной, а затем Кержаков замкнул передачу совершившего рейд по левой бровке Аршавина.

Также по теме Разный уровень: как «Зенит» забил четыре мяча «Спартаку» и выиграл Суперкубок России «Зенит» не оставил шансов «Спартаку» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со...

И хотя после финального свистка многие согласились, что немного непривычно чувствовали себя на поле после длительного перерыва, выступление мастеров прошлого не разочаровало ни болельщиков, ни руководителей российского футбола. Так, президент РФС Александр Дюков остался доволен атмосферой и заявил, что был бы не против проводить такие встречи каждый год.

«Почему бы и нет? Наши ветераны-легенды доказали, что они в отличной форме. Ноги помнят. Многие в порядке, могут и в РПЛ играть до сих пор. Реванш в «Лужниках»? Да, возможно. Если игроки будут готовы», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Согласился с ним и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. По его словам, он получил удовольствие от просмотра встречи и с удовольствием понаблюдал бы за выступлением легенд других клубов.

«Это и ЦСКА, и «Спартак», и «Рубин», и «Локомотив»… Болельщикам интересно посмотреть на своих кумиров. Сегодня им было приятно вспомнить связку Аршавина и Кержакова: первый пасует, а второй забивает. Думаю, все получили удовольствие от матча — ещё раз увидели игроков, на которых ходили смотреть раньше и у которых чему-то учились», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Тем самым наставник петербуржцев подал неплохую идею. Безусловно, дуэль «Зенита» со «Спартаком» стала одной из самых ожесточённых и принципиальных на национальной арене, поэтому нешуточный ажиотаж вызывают не только матчи между первыми командами, но также и молодёжными. Однако вряд ли стоит сомневаться, что игры между легендами ЦСКА и «Локомотива» были бы менее красочными. Наверняка многие не отказались бы в очередной раз увидеть на поле Сергея Игнашевича, братьев Алексея и Василия Березуцких с одной стороны и Дмитрия Лоськова, Сергея Овчинникова и Дмитрия Хохлова — с другой.

А ведь есть ещё много команд, за которые в разное время выступали множество звёздных российских футболистов. Достаточно вспомнить хотя бы ещё московские клубы «Динамо» и «Торпедо», двукратного чемпиона страны «Рубин», победителя чемпионата 1995 года «Аланию» и трёхкратного призёра «Ротор». А ведь ещё были харизматичные «Сатурн» и «Крылья Советов». И если задаться целью, то можно было бы создать ветеранскую лигу.

Лучшего момента для этого не придумаешь. В нынешнем сезоне российские команды гарантированно не сыграют в еврокубках и турнирах сборных, из-за чего болельщики не смогут удовлетворить свою потребность в футбольном продукте в полной мере. Да, в настоящий момент обсуждаются как вариант с созданием Кубка РПЛ, так и реформа Кубка России, но пока ни одна из идей не была претворена в жизнь. И не факт, что будет. «Матч ТВ» крайне негативно отнёсся к созданию очередного соревнования и грозит разрывом телевизионного контракта с Премьер-лигой, а провести реорганизацию за несколько недель на бумаге кажется маловероятным. В результате может образоваться определённый вакуум, заполнить который могли бы противостояния ветеранов.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» подтвердила интерес к такого рода мероприятиям. И это при том, что обе команды были не в оптимальных составах. Те же красно-белые не досчитались многих звёздных исполнителей, в том числе Александра Мостового, из-за отсутствия которого разгорелся целый скандал. На протяжении последних дней в прессе регулярно всплывали новые подробности ситуации, а её бурное обсуждение лишь подтверждает теорию о целесообразности создания первенства для бывших футболистов.

Кроме того, некоторые из возрастных игроков до сих пор выступают либо в низших лигах, либо в любительских турнирах, которые не получают должного внимания. Тот же Роман Павлюченко защищает цвета «Знамени труда» из Ногинска, а Широков часто появляется на различного рода товарищеских состязаниях. Хотя оба по-прежнему способны демонстрировать достаточно высокий уровень мастерства и привлекать болельщиков не только на трибуны, но и к телеэкранам. Особенно если всё это будет соответствующе организовано и освещено.

Также по теме «Хочу попросить прощения у болельщиков»: что говорили Абаскаль и Семак после матча за Суперкубок России Крупная победа «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России не должна вводить в заблуждение, заявил после встречи главный...

Безусловно, один из главных вопросов будет касаться формата соревнований. И в этом случае очень важно найти золотую середину и понять, насколько часто рядовому болельщику будет интересно потреблять данный продукт. И в этом плане необходимо не переборщить, ведь переизбыток крайне быстро приведёт к пресыщению и потере интереса. Да и сами футболисты вряд ли смогут выходить на поле раз в неделю. Многие из них работают как в структурах клубов и сборных, так и экспертами на телевидении, поэтому вряд ли смогут найти достаточно свободного времени.

Ещё тяжелее будет с теми, кто ведёт активную тренерскую деятельность. В прошедшей встрече тот же «Спартак» вполне мог рассчитывать ещё на ряд суперигроков, но Валерий Карпин и Виктор Онопко были заняты подготовкой «Ростова» к старту сезона РПЛ, а Сергей Юран и Игорь Шалимов — «Химок» и «Урала» соответственно. Но даже в их отсутствие есть возможность собрать очень конкурентные и богатые на имена составы.

Таким образом, оптимальным кажется проведение матчей с разницей в несколько недель, причём в более щадящих условиях. Как показал предыдущий опыт, многим было крайне непросто выдержать два тайма по 40 минут, что привело к снижению скорости, уровня интенсивности и зрелищности. Тот же «Зенит» многие успели раскритиковать за слишком оборонительную тактику, а Дмитрий Комбаров и вовсе употребил в отношении соперников термин «автобус».

«Когда пять лет не играешь в футбол, можно и с «автобусом» поиграть», — ответил ему отметивший в январе 38-летие Владимир Быстров.

Кроме того, более сжатый формат матча, а возможно, и уменьшенные размеры полей были бы гораздо более удобны зрителям и в перспективе могли бы дольше поддерживать уровень ажиотажа. В этом случае фанаты не пресытятся и с куда большим трепетом будут ждать новых противостояний.

Однако всё это вряд ли станет возможно без отсутствия должного финансирования. Если спонсоры не увидят в проекте потенциала, то привлечь к нему ярких исполнителей будет крайне сложно. Ведь одно дело провести одну-две встречи в году перед знаковыми событиями вроде кубка и Суперкубка, другое — выходить на поле на регулярной основе. Вряд ли большинство легенд захотят ломать свои рабочие графики и тратить свободное время, если оно не будет должным образом оплачиваться.