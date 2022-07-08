Тихонов разочарован результатом матча ветеранов с «Зенитом»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче ветеранов.
Тихонов разочарован результатом матча ветеранов с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы хотели выиграть, разочарованы результатом. Но у «Зенита» ребята помоложе. Определяющей стала группа атаки соперника. У нас не было таких быстрых игроков, как Аршавин и Кержаков», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

По его словам, сложно одержать победу, когда соперник обороняется всей командой и использует в основном контратаки.

«Мы не справлялись. Хотя даже при такой насыщенной обороне соперника мы создали три-четыре момента, которые должны были забивать», — добавил экс-хавбек сборной.

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (25-я минута) и Александр Кержаков (50-я). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» в матче за Суперкубок России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела».

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