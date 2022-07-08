«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела»
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- © Maksim Konstantinov
На афише изображена «Газпром Арена» в роли главного антагониста второго и третьего сезона сериала «Очень странные дела» — Истязателя Разума.
«Очень странный Суперкубок», — гласит подпись под коллажем.
Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:00 мск.
«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал матч легенд с участием ветеранов московской команды и «Зенита» более важным событием, чем Суперкубок России.