«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела»

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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала анонс о матче за Суперкубок России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» кадром из сериала «Очень странные дела»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

На афише изображена «Газпром Арена» в роли главного антагониста второго и третьего сезона сериала «Очень странные дела» — Истязателя Разума.

«Очень странный Суперкубок», — гласит подпись под коллажем.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны. 

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал матч легенд с участием ветеранов московской команды и «Зенита» более важным событием, чем Суперкубок России.

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