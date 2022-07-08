Романцев поделился ожиданиями от матча легенд между «Спартаком» и «Зенитом»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал матч легенд с участием ветеранов московской команды и «Зенита» более важным событием, чем Суперкубок России.
Романцев поделился ожиданиями от матча легенд между «Спартаком» и «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сегодня главный матч, завтра будет развлекаться молодёжь. Завтра вы таких имён не увидите. Всем организаторам спасибо. В наше время это очень большое дело, пусть это и шоу. Учиться отдыхать и одновременно заниматься футболом – это хорошо. Желаю всем получить удовольствие», — приводит слова Романцева «Чемпионат».

Матч легенд, приуроченный к встрече за Суперкубок России, пройдёт 8 июля на стадионе «Петровский».

Игра между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, где находятся полузащитники команды Кристофер Мартинс и Виктор Мозес перед матчем за Суперкубок России.

 

 

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