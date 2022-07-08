В «Спартаке» сообщили, что Мозес не прилетел на матч за Суперкубок России

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, где находятся полузащитники команды Кристофер Мартинс и Виктор Мозес перед матчем за Суперкубок России.
В «Спартаке» сообщили, что Мозес не прилетел на матч за Суперкубок России
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Мартинс доедет отдельно. Мозес не прилетел, он набирает форму. Все остальные на месте», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Мозес выступает за красно-белых с осени 2020 года. В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провёл за клуб 33 матча, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Мартинс в сезоне-2021/22 провёл за московскую команду 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее сообщалось, что Мозес и нападающий Шамар Николсон вернулись в московский «Спартак».

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