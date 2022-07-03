Павлюченко — о матче легенд: с удовольствием бы надрал зад «Зениту»
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«С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад. Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие», — цитирует экс-форварда «Спартака» «РБ Спорт».
Он уверен, что предстоящий матч будет носить принципиальный характер, поскольку обе команды захотят победить.
«Будет битва. Надеюсь, всё закончится без драк. Главное, чтобы болельщики получили удовольствие», — сказал Павлюченко.
Матч легенд «Спартак» — «Зенит» состоится 8 июля за день до игры за Суперкубок России.
Павлюченко выступал за красно-белых с 2003 по 2008 год. На его счету 69 мячей за «Спартак» в 141 матче.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о культурной программе в день матча за Суперкубок.