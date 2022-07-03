Павлюченко — о матче легенд: с удовольствием бы надрал зад «Зениту»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы московского «Спартака» в матче легенд перед Суперкубком России с санкт-петербургским «Зенитом».

«С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад. Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие», — цитирует экс-форварда «Спартака» «РБ Спорт».

Он уверен, что предстоящий матч будет носить принципиальный характер, поскольку обе команды захотят победить.

«Будет битва. Надеюсь, всё закончится без драк. Главное, чтобы болельщики получили удовольствие», — сказал Павлюченко.

Матч легенд «Спартак» — «Зенит» состоится 8 июля за день до игры за Суперкубок России.

Павлюченко выступал за красно-белых с 2003 по 2008 год. На его счету 69 мячей за «Спартак» в 141 матче.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о культурной программе в день матча за Суперкубок.