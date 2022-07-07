Радимов призвал обращаться к Аршавину по поводу критики молодёжи «Зенита»

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о критике бывшего полузащитника команды Магомеда Оздоева в адрес молодёжи сине-бело-голубых.
Радимов призвал обращаться к Аршавину по поводу критики молодёжи «Зенита»
  • AP

«С этим вопросом надо обращаться к Аршавину. Он заведует молодёжным футболом в «Зените» и всё расскажет», — цитирует Радимова Sport24.

Магомед Оздоев обвинил молодёжь «Зенита» в безответственности и несобранности.

Напомним, что 29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах футболист забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Оздоев поделился мнением о работе клубов РПЛ с молодыми игроками.

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