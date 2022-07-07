Радимов призвал обращаться к Аршавину по поводу критики молодёжи «Зенита»
- AP
«С этим вопросом надо обращаться к Аршавину. Он заведует молодёжным футболом в «Зените» и всё расскажет», — цитирует Радимова Sport24.
Магомед Оздоев обвинил молодёжь «Зенита» в безответственности и несобранности.
Напомним, что 29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах футболист забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.
Ранее Оздоев поделился мнением о работе клубов РПЛ с молодыми игроками.