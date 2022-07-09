Разный уровень: как «Зенит» забил четыре мяча «Спартаку» и выиграл Суперкубок России

«Зенит» не оставил шансов «Спартаку» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 4:0, а начало разгрому положил Иван Сергеев, отличившийся феноменальным ударом в верхний угол из-за пределов штрафной. Также голами отметились Малком и Вендел, а финальную точку в поединке поставил приобретённый у «Сочи» Матео Кассьерра.

Потери «Спартака» и консерватизм Семака

Фаворит противостояния за Суперкубок России по футболу был понятен задолго до его начала. «Зенит» подходил к матчу в статусе не только действующего чемпиона и сильнейшей команды страны, но также одного из самых неудобных оппонентов для «Спартака». Москвичи не могли взять верх над непримиримым соперником уже девять встреч подряд, а их последний визит на «Газпром Арену» завершился тотальным унижением. В октябре 2021-го подопечные Руя Витории были разгромлены со счётом 1:7 и потерпели самое крупное поражение в истории национального первенства.

Казалось бы, с того момента произошло немало событий: «Зенит» остался без своего многолетнего лидера Артёма Дзюбы, а «Спартак» — без тренера Паоло Ваноли, сходу взявшего с коллективом Кубок страны. Но даже уход одного из лучших бомбардиров в истории российского футбола ничуть не повлиял на расстановку сил. В то время как сине-бело-голубые провели мощную трансферную кампанию и нашли игроков практически на все требовавшие усиления позиции, их противники по отчётному матчу не только не успели компенсировать потерю ряда легионеров, но и не могли рассчитывать на нескольких принадлежащих им футболистов. Вне заявки остались не успевшие набрать форму Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес и Остон Урунов.

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В итоге Гильремо Абаскаль практически не внёс изменений в состав, который наигрывал в товарищеских матчах. В своей первой официальной встрече он остановил выбор на схеме 4—3—1—2 с Квинси Промесом и Александром Соболевым в роли нападающих. Под ними расположился получивший роль плеймейкера Михаил Игнатов, а трио полузащитников составили Наиль Умяров, Роман Зобнин и 19-летний Даниил Денисов. В прошлом сезоне он выступал преимущественно за дубль «Спартака», а за главную команду отыграл суммарно лишь 212 минут.

Что касается «Зенита», главная интрига заключалась в том, представится ли кому-нибудь из звёздных новичков возможность выйти на поле с первых минут. Семак сделал ставку на проверенных бойцов, а на скамейке остались и экс-хабвек «Спартака» Зелимхан Бакаев, и перешедшие из «Сочи» Матео Кассьерра с Родригао. По-настоящему неожиданным стало отсутствие в старте Деяна Ловрена, уступившего место Нуралы Алипу. Шанс проявить себя получил и молодой голкипер Даниил Одоевский, вытеснивший из основы опытного Михаила Кержакова.

Крен «Зенита» на левый фланг и «сырость» Денисова

Первый тайм наглядно продемонстрировал, что эксперимент Абаскаля с появлением молодого Денисова в старте оказался неудачным. Да, на 11-й минуте тот здорово подключился к атаке и чуть было не попал в дальний угол, но впоследствии выглядел слабым звеном в построениях испанского специалиста. «Зенит» быстро осознал, что пробиться через закрывавших левую бровку Мацея Рыбуса и Романа Зобнина будет проблематично, поэтому быстро сместил акцент на противоположный край. И довольно регулярно стал создавать проблемы всё тому же Денисову и его тёзке Хлусевичу. Дуглас Сантос и Малком индивидуально смотрелись гораздо сильнее, а смещения в эту зону Далера Кузяева или Вендела создавали колоссальные проблемы для красно-белых.

В итоге всё это отразилось и на Наиле Умярове, который в системе Абаскаля получил важнейшую роль разыгрывающего опорного полузащитника. Но если в организации атак он был неплох, то в обороне очень много ошибался. Во многом — из-за регулярных провалов Хлусевича и Денисова. Он был вынужден регулярно идти на подмогу партнёрам, но не успевал за оппонентами, лишь оголяя зону перед центральными защитниками. Постепенно футболист «поплыл», а на 29-й минуте получил тяжёлый психологический удар, когда привёз гол в собственные ворота. Быстрый контрвыпад петербуржцев не увенчался успехом, но неудачная обработка хавбека привела к потере. Кузяев на грани фола оформил перехват, а подхвативший мяч Сергеев феноменально пробил в дальнюю девятку.

А уже спустя пять минут «Зенит» удвоил преимущество, причём атака вновь зародилась на левом фланге. На этот раз помогать Хлусевичу и Денисову бросился Никита Чернов, чем лишь спровоцировал появление дыры в защите. Петербургские бразильцы играючи разобрались с оставшимся в одиночестве Георгием Джикией, а опрометчивый выход Александра Селихова из ворот лишь упростил им задачу. Малком опередил вратаря и покатил в пустой створ.

Любопытно, что в перерыве испанский тренер не произвёл ни одной перестановки в опорной и оборонительной линиях, за что был очень быстро наказан. Денисов и Хлусевич слишком далеко выдернулись вперёд, а Чернов и Умяров ничего не смогли поделать со звёздными соперниками. В результате Вендел оказался в абсолютном одиночестве в убойной позиции и неотразимо пробил в дальний угол. И хотя это произошло на 46-й минуте, шансов на камбэк практически не осталось.

Свободная роль Промеса и ставка на длинные передачи

В плане контригры «Спартак» также смотрелся неоднозначно. Предсезонные встречи подтверждали гипотезу о том, что Абаскаль постарается привить подопечным более доминирующий стиль с акцентом на контроль мяча. Но если в играх с «Енисеем» и «Балтикой» красно-белым удавалось владеть территориальным преимуществом и активно задействовать фланги, то в этот раз они сбились на дальние забросы на Соболева. Да, тот здорово боролся на «втором этаже» и раз за разом справлялся с Нуралы Алипом, но с созданием опасных моментов было туго. Пару раз Александру всё же удалось выйти на позицию для удара, но он дважды не попал в створ. Сначала не хватило точности, а вторую попытку заблокировал защитник.

Абсолютно незаметен был номинальная «десятка» Игнатов, Роман Зобнин не очень уютно чувствовал себя на левом краю. На общем фоне выделялся только Промес, при новом тренере ставший краеугольным камнем в нападении «Спартака». Хотя он и начинал матч как второй нападающий, но перемещался по всему полю, принимая участие во всех фазах атаки. Нередко он сначала опускался на одну линию с Умяровым и помогал в розыгрыше мяча, а затем сам рвался к чужой штрафной. И в этом плане напрашивались параллели с Лионелем Месси, исполнявшим похожие функции во времена выступлений за «Барселону» под руководством Хосепа Гвардиолы.

В итоге именно голландец был ближе всех к тому, чтобы размочить счёт. Промес получил передачу с фланга в центре штрафной площади и мог разбираться с Одоевским, но был не слишком расторопен. Этим и воспользовался Вильмар Барриос, помешавший ему нанести разящий удар.

Сверхактивный Зиньковский и блёклый Бакаев

Но если Промес был самым заметным футболистом «Спартака» в первом тайме, то во втором игровом отрезке это звание заслужил Антон Зиньковский. В перерыве он сменил Игнатова и тем самым завершил переход команды на схему 4—3—3. Формально москвичи перестроились на неё ещё в первой половине, но активно заработала она лишь после выхода бывшего вингера «Крыльев Советов».

Диапазон действий Зиньковского впечатлял. Он перемещался с одного фланга на другой, угрожал как прорывами по бровке, так и смещениями в центр, а также активно создавал пространство для подключения защитников. После его пасов в штрафную подавали Рыбус и Руслан Литвинов, сменивший Хлусевича в роли правого защитника. Да и сам Антон был не прочь навесить на габаритного форварда. Но ни Соболев, ни вышедший вместо него Шамар Николсон не смогли воспользоваться своими шансами.

Кроме того, именно Зиньковский стал героем одного из самых спорных эпизодов матча. На 59-й минуте он «обокрал» замешкавшегося Дмитрия Чистякова и вырвался один на один с Одоевским, но упал после контакта с голкипером. На повторе можно заметить, что вратарь задел вингера, но главный арбитр Владимир Москалёв не указал на точку.

Во втором тайме на поле появились также два звёздных новичка «Зенита». Но если Кассьерра справился со своей задачей и забил после грубой ошибки противника, то Бакаев был не так хорош. За отведённую ему 21 минуту он лишь шесть раз коснулся мяча, исполнил две точные передачи и не отметился ни одним удачным обыгрышем.

Однако невыразительная игра Бакаева не помешала «Зениту» разгромить «Спартак» со счётом 4:0 и продлить беспроигрышную серию в противостоянии с красно-белыми до десяти встреч. Подопечные Семака в седьмой раз завоевали Суперкубок России и сравнялись по этому показателю с рекордсменом — ЦСКА.