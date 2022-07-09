«Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Гости неплохо начали игру и создали несколько хороших подходов к воротам «Зенита», но на 30-й минуте Далер Кузяев качественно сыграл в отборе на половине поля красно-белых, после чего Иван Сергеев нанёс неотразимый дальний удар.

Через четыре минуты Дуглас Сантос отдал классный разрезающий пас между защитниками, а Малком переиграл Александра Селихова и удвоил преимущество сине-бело-голубых.

После перерыва Малком и Клаудиньо в одно касание вывели на ударную позицию Вендела, который метров с 22 довёл дело до разгрома, а незадолго до финального свистка Матео Кассьерра забил дебютный мяч за «Зенит».

Кроме того, впервые в официальном матче в составе «Зенита» вышел Зелимхан Бакаев, который по окончании минувшего сезона покинул «Спартак». У красно-белых же дебютировали Мацей Рыбус и Антон Зиньковский.



Причём последний мог заработать пенальти во втором тайме, когда в него врезался голкипер Даниил Одоевский, но арбитр Владимир Москалёв не стал назначать 11-метровый.

Ранее сообщалось, что на матче «Зенит» — «Спартак» установлен рекорд посещаемости в истории Суперкубка России.