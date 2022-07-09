Семак в шестой раз завоевал Суперкубок России по футболу

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«Зенит» в матче за Суперкубок России по футболу победил столичный «Спартак».
Семак в шестой раз завоевал Суперкубок России по футболу
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Матч проходил на стадионе «Газпром Арена». Счёт открыл Иван Сергеев (30-я), а затем удвоил преимущество Малком на 34-й минуте. Вендел на 46-й минуте забил мяч и довёл счёт до разгромного.

Итоговый счёт 4:0.

Победа «Зенита» принесла Сергею Семаку шестой титул Суперкубка. Как игрок он побеждал с тремя разными командами — в 2004-м с ЦСКА, в 2010-м — с «Рубином», в 2011-м — с «Зенитом». Сюда же добавились две тренерские победы во главе «Зенита» — в 2019-м и 2021-м.

Семак догнал Юрия Сёмина в тренерских победах — у Сёмина три трофея (в 2003, 2005 и 2019-м).

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России.

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