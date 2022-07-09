Сёмин прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком» за Суперкубок России

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о победе «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Мне понравились реализация, полный стадион и хорошая реакция болельщиков. «Зенит» закономерно победил — они превзошли «Спартак» по всем показателям. Семак подготовил команду значительно лучше», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.