«Зенит» продлил беспроигрышную серию со «Спартаком» до десяти матчей

«Зенит» в матче за Суперкубок России по футболу победил столичный «Спартак».

Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Счёт открыл Иван Сергеев (30-я), а затем удвоил преимущество Малком на 34-й минуте. Вендел забил мяч на 46-й, Кассьерра отличился на второй добавленной минуте и довёл счёт до крупного.

Итоговый счёт — 4:0.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в матче со «Спартаком» до десяти матчей с 2018 по 2022 год.

Для «Зенита» это седьмая победа в Суперкубке в российской истории. Клуб побеждал в турнирах 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 годов.

Ранее «Зенит» сравнялся с ЦСКА по количеству побед в Суперкубке России.