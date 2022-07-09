«Зенит» сравнялся с ЦСКА по количеству побед в Суперкубке России

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«Зенит» в матче за Суперкубок России по футболу победил столичный «Спартак» и сравнялся с ЦСКА по количеству побед в турнире.
«Зенит» сравнялся с ЦСКА по количеству побед в Суперкубке России
  • РИА Новости

Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Счёт открыл Иван Сергеев (30-я), а затем удвоил преимущество Малком на 34-й минуте. Вендел забил мяч на 46-й минуте, Кассьерра отличился на второй добавленной и довёл счёт до крупного.

Итоговый счёт 4:0.

Для «Зенита» это седьмая победа в Суперкубке в российской истории. Ранее клуб побеждал в турнире — 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021.

ЦСКА побеждал в турнире в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018-м .

Ранее «Зенит» в седьмой раз выиграл Суперкубок России.

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