«Зенит» в седьмой раз выиграл Суперкубок России

«Зенит» в матче за Суперкубок России по футболу победил столичный «Спартак».

Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Счёт открыл Иван Сергеев (30-я), затем Малком удвоил преимущество на 34-й минуте. Вендел забил мяч на 46-й, а Кассьерра отличился на второй добавленной минуте и довёл счёт до крупного.

Итоговый счёт — 4:0.

Для «Зенита» это седьмая победа в Суперкубке в российской истории. Клуб побеждал в турнире в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России.