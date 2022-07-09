Семак — о победе над «Спартаком»: Петербург заслужил провести такой матч

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».
Семак — о победе над «Спартаком»: Петербург заслужил провести такой матч
  • Gettyimages.ru

«Каждая победа стоит дорогого. Ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть. Перед матчем нагнеталась такая ситуация, но это матч просто принципиальных соперников. Петербург заслужил провести хоть один такой матч», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, встреча получилась интересной. Семак считает, что футболисты «Спартака» в первом тайме играли здорово, хорошо перемещались по полю. Однако потом игроки столичной команды немного устали, поэтому начали появляться свободные зоны.

«Думаю, «Зенит» нормально готов к сезону. Мы чемпионы, задача одна — постараться остаться на вершине. Все мысли — о победе», — заключил Семак.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что на матче «Зенит» — «Спартак» установлен рекорд посещаемости в истории Суперкубка России.



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