Семак — о победе над «Спартаком»: Петербург заслужил провести такой матч
- Gettyimages.ru
«Каждая победа стоит дорогого. Ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть. Перед матчем нагнеталась такая ситуация, но это матч просто принципиальных соперников. Петербург заслужил провести хоть один такой матч», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».
По его мнению, встреча получилась интересной. Семак считает, что футболисты «Спартака» в первом тайме играли здорово, хорошо перемещались по полю. Однако потом игроки столичной команды немного устали, поэтому начали появляться свободные зоны.
«Думаю, «Зенит» нормально готов к сезону. Мы чемпионы, задача одна — постараться остаться на вершине. Все мысли — о победе», — заключил Семак.
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее сообщалось, что на матче «Зенит» — «Спартак» установлен рекорд посещаемости в истории Суперкубка России.