Семак — о победе над «Спартаком»: Петербург заслужил провести такой матч

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».

«Каждая победа стоит дорогого. Ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть. Перед матчем нагнеталась такая ситуация, но это матч просто принципиальных соперников. Петербург заслужил провести хоть один такой матч», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, встреча получилась интересной. Семак считает, что футболисты «Спартака» в первом тайме играли здорово, хорошо перемещались по полю. Однако потом игроки столичной команды немного устали, поэтому начали появляться свободные зоны.

«Думаю, «Зенит» нормально готов к сезону. Мы чемпионы, задача одна — постараться остаться на вершине. Все мысли — о победе», — заключил Семак.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что на матче «Зенит» — «Спартак» установлен рекорд посещаемости в истории Суперкубка России.





