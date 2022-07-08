Аленичев рассказал, почему задержали рейс, на котором команда летела в Петербург
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«Николсон паспорт забыл, «Спартак» из-за этого задержал рейс. Так что он был с командой», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».
Матч легенд, приуроченный к встрече за Суперкубок России, пройдёт 8 июля на стадионе «Петровский».
Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.
Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев назвал матч легенд между московской командой и «Зенитом» более важным матчем, чем Суперкубок России.