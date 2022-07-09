Мостовой призвал изменить формат матча легенд

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча легенд с «Зенитом».

«Игра получилась хорошей. Всё прошло отлично. Однако нужно немного изменить формат. Трудно всё-таки играть 11 на 11, когда тебе под 50 лет, а кому-то 45. Разница огромная, поэтому «Зенит» и выиграл», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли в матче легенд «Спартак» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (25-я минута) и Александр Кержаков (50-я). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» в матче за Суперкубок России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче ветеранов.