Мостовой призвал изменить формат матча легенд

Короткая ссылка
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча легенд с «Зенитом».
Мостовой призвал изменить формат матча легенд
  • Gettyimages.ru

«Игра получилась хорошей. Всё прошло отлично. Однако нужно немного изменить формат. Трудно всё-таки играть 11 на 11, когда тебе под 50 лет, а кому-то 45. Разница огромная, поэтому «Зенит» и выиграл», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ветераны «Зенита» 8 июля обыграли в матче легенд «Спартак» со счётом 2:0. Мячи забили Роман Широков (25-я минута) и Александр Кержаков (50-я). Команды провели на поле два тайма по 40 минут.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» в матче за Суперкубок России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче ветеранов. 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить