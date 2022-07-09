«Хочу попросить прощения у болельщиков»: что говорили Абаскаль и Семак после матча за Суперкубок России

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Борислав Головин
Крупная победа «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России не должна вводить в заблуждение, заявил после встречи главный тренер петербуржцев Сергей Семак. По его словам, игра получилась достаточно боевой и обоюдоострой. Специалист также отметил, что его подопечные заслужили очередной трофей упорной работой на тренировках. В свою очередь наставник красно-белых Гильермо Абаскаль назвал итоговый счёт не вполне соответствующим происходившему на поле и посетовал на грубые ошибки, которые предопределили исход противостояния.
«Хочу попросить прощения у болельщиков»: что говорили Абаскаль и Семак после матча за Суперкубок России
  • Главные тренеры «Зенита» и «Спартака» Сергей Семак и Гильермо Абаскаль
  • РИА Новости

«Если остановимся в развитии, нас моментально съедят»

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак выглядел достаточно спокойным. Не возникало ощущения, что его команда в седьмой раз завоевала Суперкубок России и взяла очередной трофей. Могло сложиться впечатление, что специалисту несколько приелись регулярные победы. Потому он без лишних эмоций разобрал действия своих подопечных, похвалил соперников и объяснил, почему петербуржцам нельзя расслабляться, несмотря на то, что они превосходят всех в стране.

— Какие эмоции остались у вас от этой игры?

— Прекрасная атмосфера. Хороший матч. Заслуженная победа. Поздравляю болельщиков и весь город, а также свою команду. Отдельно хочется поблагодарить «Спартак». Ребята в начале матча действовали неплохо, шла равная игра с обоюдными шансами на успех. Но Ваня Сергеев реализовал момент, а потом нам удалась быстрая атака, которую идеально завершил Малком. Москвичам пришлось рисковать и раскрываться, а у нас, напротив, появились свободные зоны и пространство для быстрых выпадов. Теперь день отдохнём и начнем готовиться к старту РПЛ.

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— «Зениту» сегодня удалось разгромить «Спартак». Такой результат по делу?

— Думаю, в первую очередь стоит говорить не о счёте, а о качестве игры. Она получилась достаточно боевой, особенно до первого гола. Потом нам стало легче, но шансы у гостей имелись, поэтому матч и вышел непростым. В этом плане очень важным стал третий мяч в начале второго тайма, когда мои подопечные разыграли классную комбинацию. Многие вопросы тогда оказались сняты.

— Готовы были к тому, что гости настолько активно начнут матч?

— Мы играли против «Спартака», а это очень хорошая, квалифицированная команда. Там собраны игроки своих сборных: Квинси Промес, Александр Соболев, Георгий Джикия, Наиль Умяров. Опытные футболисты, которые обладают высоким уровнем мастерства и способны контролировать мяч. Было бы странно, если бы они не создавали моменты. Где-то наши защитники немного подкачали и ошиблись. Возникали неприятности благодаря индивидуальным действиям Промеса и Антона Зиньковского, которые здорово умеют обыгрывать один в один. Это футбол. Если ты быстро играешь, моменты появляются.

— Как оцените послематчевое выступление артистов? Удивились, когда увидели солиста группы «Би-2» в шарфе «Спартака»?

— Здорово, что все они присутствовали. Да, солист «Би-2» надел шарф красно-белых, но это было ожидаемо. Я на поле всё равно послушал их с удовольствием. Что касается эмоций после финального свистка, ребята старались и боролись в каждом эпизоде. Поверьте, победы просто никогда не даются. Люди пашут на тренировках и потом завоёвывают трофеи. Мы получаем результат, который адекватен их труду.

— Сегодня вы доверили место на последнем рубеже Даниилу Одоевскому. Стоит ли ждать, что он и в дальнейшем будет основным вратарём?

— Уже говорил, что даём ему авансы и как можно больше игрового времени. В том числе он регулярно выходил на поле в контрольных матчах. Тренерский штаб предоставляет Даниилу возможность почувствовать уверенность в себе. Но насколько он воспользуется шансом, увидим. Все данные для этого у него есть.

— Выход с первых минут Нуралы Алипа связан с неготовностью Деяна Ловрена и Родригао?

— Сейчас он лучше готов и потому оказался в старте. Что будет завтра, посмотрим, последим, как будет работать на следующей неделе. Но со «Спартаком» Алип, на мой взгляд, действовал хорошо.

— После такой уверенной победы в Суперкубке «Зенит» можно считать фаворитом номер один и в РПЛ?

— Сейчас ни одна команда не готова на 100%. Функционально все только вкатываются. Посмотрим, кто подойдёт к старту сезона в лучшем состоянии. От этого будем варьировать тактические схемы. Основной костяк понятен. Работу по новичкам провели. Они сильно нам помогут и создадут конкуренцию. А играть будут те, кто лучше на данный момент. Что касается преждевременных наград, это футбол. Наше дело — играть. Если остановимся в своём развитии, нас моментально съедят. И тут не спасут ни состав, ни мастерство. Поэтому нужно работать.

«Финалы должны играться на нейтральной территории»

В свою очередь наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не скрывал разочарования от неудачи в дебютном официальном матче на посту главного тренера москвичей. Через всю его беседу с журналистами красной нитью проходила одна тема — гости могли сыграть лучше и сами упустили свои моменты.

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— Исход поединка можно назвать закономерным?

— К сожалению, потерпели разгромное поражение. Но результат и счёт на табло, на мой взгляд, не совсем отражают то, что происходило на поле. Нам немного не хватило в завершающей стадии атак. Мы не можем позволять себе делать такие подарки оппонентам. Тем не менее, та работа, которую проделали, принесёт плоды. Мы не будем сильно расстраиваться из-за неудачи. Но хочу попросить прощения у болельщиков за то, что мы не выиграли сегодня.

— Этот состав «Спартака» способен бороться за золотые медали?

— Я рад иметь такой состав, и было бы некорректно сейчас говорить об усилении. Что касается соперничества с «Зенитом», это неверная формулировка, поскольку впереди нас ждёт много тяжёлых матчей, и предстоит бороться не только с петербуржцами.

— В матче с «Црвеной Звездой» и с ЦСКА «Зенит» много создавал через левый фланг, который закрывает Дуглас дос Сантос. Был ли у вас план по сдерживанию бразильца?

— Наш анализ не строился только на одном футболисте, мы оценивали «Зенит» в целом. План заключался в доминировании, использовании контроля, высоком прессинге, когда мяч находился у оппонентов. В начале выходило хуже, но постепенно начало получаться. Мы должны извлечь урок из тех ошибок, которые допустили.

— В какой момент поняли, что что-то идёт не так? В первые 15 минут «Спартак» выглядел хорошо.

— Мы вышли на поле с очень хорошим настроем, в этот период команда доминировала. К сожалению, совершили две помарки, которые привели к пропущенным мячам. Третий и четвёртый голы получились одинаковыми. В первые 20 минут должны были забивать. Мы обязаны использовать подобные моменты.

— Леонид Федун заявил, что если бы место проведения матча было другим, то и результат, возможно, оказался иным. Что думаете по этому поводу?

Полностью поддерживаю линию нашего клуба. Считаем, что финалы должны играться на нейтральной территории. Не совсем нормально, когда такой матч проходит на поле одной из команд. Но это вопрос не к «Спартаку», а к РФС.

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