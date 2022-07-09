«Хочу попросить прощения у болельщиков»: что говорили Абаскаль и Семак после матча за Суперкубок России

Крупная победа «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России не должна вводить в заблуждение, заявил после встречи главный тренер петербуржцев Сергей Семак. По его словам, игра получилась достаточно боевой и обоюдоострой. Специалист также отметил, что его подопечные заслужили очередной трофей упорной работой на тренировках. В свою очередь наставник красно-белых Гильермо Абаскаль назвал итоговый счёт не вполне соответствующим происходившему на поле и посетовал на грубые ошибки, которые предопределили исход противостояния.

«Если остановимся в развитии, нас моментально съедят»

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак выглядел достаточно спокойным. Не возникало ощущения, что его команда в седьмой раз завоевала Суперкубок России и взяла очередной трофей. Могло сложиться впечатление, что специалисту несколько приелись регулярные победы. Потому он без лишних эмоций разобрал действия своих подопечных, похвалил соперников и объяснил, почему петербуржцам нельзя расслабляться, несмотря на то, что они превосходят всех в стране.

— Какие эмоции остались у вас от этой игры?

— Прекрасная атмосфера. Хороший матч. Заслуженная победа. Поздравляю болельщиков и весь город, а также свою команду. Отдельно хочется поблагодарить «Спартак». Ребята в начале матча действовали неплохо, шла равная игра с обоюдными шансами на успех. Но Ваня Сергеев реализовал момент, а потом нам удалась быстрая атака, которую идеально завершил Малком. Москвичам пришлось рисковать и раскрываться, а у нас, напротив, появились свободные зоны и пространство для быстрых выпадов. Теперь день отдохнём и начнем готовиться к старту РПЛ.

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— «Зениту» сегодня удалось разгромить «Спартак». Такой результат по делу?

— Думаю, в первую очередь стоит говорить не о счёте, а о качестве игры. Она получилась достаточно боевой, особенно до первого гола. Потом нам стало легче, но шансы у гостей имелись, поэтому матч и вышел непростым. В этом плане очень важным стал третий мяч в начале второго тайма, когда мои подопечные разыграли классную комбинацию. Многие вопросы тогда оказались сняты.

— Готовы были к тому, что гости настолько активно начнут матч?

— Мы играли против «Спартака», а это очень хорошая, квалифицированная команда. Там собраны игроки своих сборных: Квинси Промес, Александр Соболев, Георгий Джикия, Наиль Умяров. Опытные футболисты, которые обладают высоким уровнем мастерства и способны контролировать мяч. Было бы странно, если бы они не создавали моменты. Где-то наши защитники немного подкачали и ошиблись. Возникали неприятности благодаря индивидуальным действиям Промеса и Антона Зиньковского, которые здорово умеют обыгрывать один в один. Это футбол. Если ты быстро играешь, моменты появляются.

— Как оцените послематчевое выступление артистов? Удивились, когда увидели солиста группы «Би-2» в шарфе «Спартака»?

— Здорово, что все они присутствовали. Да, солист «Би-2» надел шарф красно-белых, но это было ожидаемо. Я на поле всё равно послушал их с удовольствием. Что касается эмоций после финального свистка, ребята старались и боролись в каждом эпизоде. Поверьте, победы просто никогда не даются. Люди пашут на тренировках и потом завоёвывают трофеи. Мы получаем результат, который адекватен их труду.

— Сегодня вы доверили место на последнем рубеже Даниилу Одоевскому. Стоит ли ждать, что он и в дальнейшем будет основным вратарём?

— Уже говорил, что даём ему авансы и как можно больше игрового времени. В том числе он регулярно выходил на поле в контрольных матчах. Тренерский штаб предоставляет Даниилу возможность почувствовать уверенность в себе. Но насколько он воспользуется шансом, увидим. Все данные для этого у него есть.

— Выход с первых минут Нуралы Алипа связан с неготовностью Деяна Ловрена и Родригао?

— Сейчас он лучше готов и потому оказался в старте. Что будет завтра, посмотрим, последим, как будет работать на следующей неделе. Но со «Спартаком» Алип, на мой взгляд, действовал хорошо.

— После такой уверенной победы в Суперкубке «Зенит» можно считать фаворитом номер один и в РПЛ?

— Сейчас ни одна команда не готова на 100%. Функционально все только вкатываются. Посмотрим, кто подойдёт к старту сезона в лучшем состоянии. От этого будем варьировать тактические схемы. Основной костяк понятен. Работу по новичкам провели. Они сильно нам помогут и создадут конкуренцию. А играть будут те, кто лучше на данный момент. Что касается преждевременных наград, это футбол. Наше дело — играть. Если остановимся в своём развитии, нас моментально съедят. И тут не спасут ни состав, ни мастерство. Поэтому нужно работать.

«Финалы должны играться на нейтральной территории»

В свою очередь наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не скрывал разочарования от неудачи в дебютном официальном матче на посту главного тренера москвичей. Через всю его беседу с журналистами красной нитью проходила одна тема — гости могли сыграть лучше и сами упустили свои моменты.

— Исход поединка можно назвать закономерным?

— К сожалению, потерпели разгромное поражение. Но результат и счёт на табло, на мой взгляд, не совсем отражают то, что происходило на поле. Нам немного не хватило в завершающей стадии атак. Мы не можем позволять себе делать такие подарки оппонентам. Тем не менее, та работа, которую проделали, принесёт плоды. Мы не будем сильно расстраиваться из-за неудачи. Но хочу попросить прощения у болельщиков за то, что мы не выиграли сегодня.

— Этот состав «Спартака» способен бороться за золотые медали?

— Я рад иметь такой состав, и было бы некорректно сейчас говорить об усилении. Что касается соперничества с «Зенитом», это неверная формулировка, поскольку впереди нас ждёт много тяжёлых матчей, и предстоит бороться не только с петербуржцами.

— В матче с «Црвеной Звездой» и с ЦСКА «Зенит» много создавал через левый фланг, который закрывает Дуглас дос Сантос. Был ли у вас план по сдерживанию бразильца?

— Наш анализ не строился только на одном футболисте, мы оценивали «Зенит» в целом. План заключался в доминировании, использовании контроля, высоком прессинге, когда мяч находился у оппонентов. В начале выходило хуже, но постепенно начало получаться. Мы должны извлечь урок из тех ошибок, которые допустили.

— В какой момент поняли, что что-то идёт не так? В первые 15 минут «Спартак» выглядел хорошо.

— Мы вышли на поле с очень хорошим настроем, в этот период команда доминировала. К сожалению, совершили две помарки, которые привели к пропущенным мячам. Третий и четвёртый голы получились одинаковыми. В первые 20 минут должны были забивать. Мы обязаны использовать подобные моменты.

— Леонид Федун заявил, что если бы место проведения матча было другим, то и результат, возможно, оказался иным. Что думаете по этому поводу?

— Полностью поддерживаю линию нашего клуба. Считаем, что финалы должны играться на нейтральной территории. Не совсем нормально, когда такой матч проходит на поле одной из команд. Но это вопрос не к «Спартаку», а к РФС.