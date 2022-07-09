Семак: игра была достаточно боевая, особенно до первого мяча

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о качестве игры в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».

«Думаю, само качество игры. Она была достаточно боевая, особенно до первого мяча. Потом нам стало легче, но шансы были, потому что игра была непростая. Третий мяч в начале второго тайма тоже здорово разыграли. Многие вопросы были сняты», — заявил Семак на пресс-конференции.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (30-я минута), Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).

Ранее Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».