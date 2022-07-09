Семак: игра была достаточно боевая, особенно до первого мяча
«Думаю, само качество игры. Она была достаточно боевая, особенно до первого мяча. Потом нам стало легче, но шансы были, потому что игра была непростая. Третий мяч в начале второго тайма тоже здорово разыграли. Многие вопросы были сняты», — заявил Семак на пресс-конференции.
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Мячи забили Иван Сергеев (30-я минута), Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).
Ранее Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».