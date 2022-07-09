Абаскаль: крупные финалы должны проходить на нейтральном поле

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о том, что матч за Суперкубок России с «Зенитом» проходил в Санкт-Петербурге.

«Поддерживаю линию нашего клуба: такие финалы должны проходить на нейтральном поле. Не совсем нормально, когда подобные матчи проходят на поле одной из команд. Но это вопрос не к клубу, а к федерации», — цитирует Абаскаля Sport24.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Абаскаль высказался о поражении в матче за Суперкубок России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».

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