Абаскаль: «Зенит» наказал «Спартак» за четыре ошибки в матче за Суперкубок

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражение в матче за Суперкубок России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Мы неплохо начали матч, создавали хорошие моменты, но допустили четыре ошибки, за которые соперник нас наказал. Нам ещё надо будет работать над этим», — заявил Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Испанский специалист подчеркнул, что футболисты «Спартака» должны достойно принять поражение, однако ни в коем случае не расстраиваться.

«Уже завтра нужно идти дальше с поднятой головой, это часть процесса необходимо двигаться вперёд. Такие поражения не делают нас слабее», - добавил Абаскаль.

По его мнению, Антон Зиньковский неплохо вошёл в игру. Он очень старался, пытался обострять, обыгрывать, идти один в один.

«Но ему нужно ещё прибавлять в решимости и концентрации. Мы будем помогать ему в этом. Момент с пенальти я не видел», — добавил он.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (30-я минута), Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.



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