Семак определился с основным составом «Зенита» на новый сезон

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды из Санкт-Петербурга в сезоне-2022/23.

«Сейчас ни одна команда не готова на 100%. Все вкатываются в сезон. Посмотрим, кто будет лучше готов. От этого будет варьироваться схема игры. Основной костяк понятен. Работу по новичкам провели. Они сильно нам помогут, создадут конкуренцию, а будет играть лучший. Если остановимся в своём развитии, нас съедят. И тут не спасут ни состав, ни мастерство. Нужно работать», — заявил на пресс-конференции Семак.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (30-я минута), Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).

«Зенит» в матче первого тура чемпионата России 15 июля в гостях сыграет с подмосковными «Химками».

Ранее Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России по футболу со «Спартаком».