Семак — о победе «Зенита» в Суперкубке: была равная игра с обоюдными шансами

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком».

«Прекрасная атмосфера. Хорошая игра. Заслуженная победа. Спасибо и «Спартаку». Ребята в начале матча играли неплохо, была равная игра с обоюдными шансами. Но Ваня Сергеев реализовал момент, потом разыграли быструю атаку. «Спартаку» пришлось рисковать, а у нас появились зоны и пространство для быстрых атак. День отдохнём и начнем готовиться к РПЛ», — заявил на пресс-конференции Семак.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (30-я минута), Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.