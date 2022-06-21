Кержаков: главный тренер и спортивный директор не работали сообща в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о том, что его не устраивало в период работы в клубе.

«Мне кажется, главный тренер и спортивный директор должны работать в тандеме для развития команды и достижения максимально возможного результата. Такого в «Нижнем» не было», — цитирует Кержакова Sports.ru.

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.