Кержаков: главный тренер и спортивный директор не работали сообща в «Пари НН»

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Бывший главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о том, что его не устраивало в период работы в клубе.
Кержаков: главный тренер и спортивный директор не работали сообща в «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Мне кажется, главный тренер и спортивный директор должны работать в тандеме для развития команды и достижения максимально возможного результата. Такого в «Нижнем» не было», — цитирует Кержакова Sports.ru.

Под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.

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