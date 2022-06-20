В «Пари НН» рассказали о причинах ухода Кержакова

Генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов объяснил, почему клуб решил не продлевать контракт с Александром Кержаковым и пригласить на его место Михаила Галактионова.

«Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять 11-е место. Причём этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге. За это руководство и болельщики ему очень благодарны. Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперёд, мы понимали, что необходимы перемены», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

По его словам, прежде всего перемены должны заключаться в привлечении молодёжи и построении команды для того, чтобы без срывов пройти сезон и уверенно чувствовать себя в концовке.

Под руководством Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Кержакова сменил Галактионов, который будет совмещать эту должность с работой в молодёжной сборной России.

Ранее Галактионов высказался об аренде полузащитника Дмитрия Рыбчинского у «Локомотива».