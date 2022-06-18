Галактионов надеется, что Рыбчинский придаст новый импульс развитию «Пари НН»

Главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов высказался об аренде полузащитника Дмитрия Рыбчинского у «Локомотива».

«Рады приветствовать Рыбчинского. Мы хорошо знаем его игровые качества. У него есть огромное желание расти и прогрессировать вместе с нашей командой, и мы очень надеемся, что он придаст новый импульс развитию клуба», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

16 июня 23-летний футболист перешёл в команду из Нижнего Новгорода на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Рыбчинский в сезоне-2021/22 в 27 матчах во всех турнирах забил два мяча. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что нападающий Вячеслав Кротов стал игроком «Пари НН».