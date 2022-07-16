Мостовой объяснил, почему выступает за расширение РПЛ

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой объяснил, почему выступает за расширение РПЛ
  • РИА Новости

«Для меня — да. Как может в стране с населением в 145 млн человек быть 16 команд в высшем дивизионе? Во всех топовых чемпионатах по 20 коллективов. Это страны с населением в 40 млн. Ясно, что география, но… Вот, говорят, у нас команды пропадают. А почему? Почему нельзя помочь им, выделить несколько миллионов, чтобы команда существовала?» — рассказал Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал поступок полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче Кубка России с «Динамо».

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