Мостовой объяснил, почему выступает за расширение РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для меня — да. Как может в стране с населением в 145 млн человек быть 16 команд в высшем дивизионе? Во всех топовых чемпионатах по 20 коллективов. Это страны с населением в 40 млн. Ясно, что география, но… Вот, говорят, у нас команды пропадают. А почему? Почему нельзя помочь им, выделить несколько миллионов, чтобы команда существовала?» — рассказал Мостовой RT.

Ранее Мостовой прокомментировал поступок полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче Кубка России с «Динамо».