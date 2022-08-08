Агент Клаудиньо: он расстроен тем, что не может помочь «Зениту» в ближайшее время
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«Я говорил с Клаудиньо по телефону. Он хорошо себя чувствует, но расстроен тем, что не может помочь команде в ближайшее время, потому что он всегда любит играть», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».
Бразилец получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0). У него диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра. На восстановление хавбеку потребуется ориентировочно четыре-пять недель.
Ранее бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказал мнение, что «Зенит» имеет в составе много квалифицированных футболистов, поэтому сможет заменить Клаудиньо.