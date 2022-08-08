военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Клаудиньо: он расстроен тем, что не может помочь «Зениту» в ближайшее время

Короткая ссылка
Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о состоянии игрока после полученной травмы.
Агент Клаудиньо: он расстроен тем, что не может помочь «Зениту» в ближайшее время
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Я говорил с Клаудиньо по телефону. Он хорошо себя чувствует, но расстроен тем, что не может помочь команде в ближайшее время, потому что он всегда любит играть», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Бразилец получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0). У него диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра. На восстановление хавбеку потребуется ориентировочно четыре-пять недель.

Ранее бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказал мнение, что «Зенит» имеет в составе много квалифицированных футболистов, поэтому сможет заменить Клаудиньо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить