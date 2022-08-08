Агент Клаудиньо: он расстроен тем, что не может помочь «Зениту» в ближайшее время

Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о состоянии игрока после полученной травмы.

«Я говорил с Клаудиньо по телефону. Он хорошо себя чувствует, но расстроен тем, что не может помочь команде в ближайшее время, потому что он всегда любит играть», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Бразилец получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0). У него диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра. На восстановление хавбеку потребуется ориентировочно четыре-пять недель.

Ранее бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказал мнение, что «Зенит» имеет в составе много квалифицированных футболистов, поэтому сможет заменить Клаудиньо.