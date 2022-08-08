Кержаков считает, что «Зенит» найдёт замену травмированному Клаудиньо

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков высказал мнение, что «Зенит» имеет в составе много квалифицированных футболистов, поэтому сможет заменить травмированного бразильского полузащитника Клаудиньо.

«Я думаю, что для любой команды потеря основного футболиста серьёзна, в этом плане «Зенит» не исключение», — цитирует Кержакова ТАСС.

Он также подчеркнул, что о серьёзности потери полузащитника можно будет говорить после игры с ЦСКА. По его словам, в «Зените» достаточно высококвалифицированных игроков и клуб сможет найти замену Клаудиньо.

Бразилец получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0). Ему диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра. На восстановление хавбеку потребуется ориентировочно четыре-пять недель.

Ранее Клаудиньо написал пост после получения травмы.