Кержаков считает, что «Зенит» найдёт замену травмированному Клаудиньо
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«Я думаю, что для любой команды потеря основного футболиста серьёзна, в этом плане «Зенит» не исключение», — цитирует Кержакова ТАСС.
Он также подчеркнул, что о серьёзности потери полузащитника можно будет говорить после игры с ЦСКА. По его словам, в «Зените» достаточно высококвалифицированных игроков и клуб сможет найти замену Клаудиньо.
Бразилец получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0). Ему диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра. На восстановление хавбеку потребуется ориентировочно четыре-пять недель.
Ранее Клаудиньо написал пост после получения травмы.