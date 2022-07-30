Пять голов за 30 минут: как «Зенит» разгромил «Локомотив» и вернул себе статус фаворита РПЛ

«Зенит» на своём поле разгромил «Локомотив» в третьем туре чемпионата России по футболу. Подопечные Сергея Семака владели колоссальным преимуществом на протяжении всей встречи и имели много возможностей забить, но взломать оборону гостей смогли лишь в последние полчаса игры. По голу на свой счёт записали Вендел, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев, а Иван Сергеев оформил дубль за 13 минут.

Для «Зенита» встреча с «Локомотивом» в третьем туре Премьер-лиги должна была стать своего рода лакмусовой бумажкой. Ничья в стартовом матче с «Химками» заставила задуматься как о наличии игровых проблем у действующих чемпионов, так и о потере стабильности. Оставалось лишь понять, была та осечка неудачным стечением обстоятельств или свидетельством того, что перестройка команды после ухода Артёма Дзюбы окажется более болезненной, чем ожидалось. И противостояние с железнодорожниками дало чёткий ответ на этот вопрос.

Да, необходимо учитывать тот факт, что к этой встрече москвичи подходили далеко не в идеальном состоянии. В двух стартовых турах они потеряли очки, а в игре с петербуржцами не могли рассчитывать сразу на нескольких важных исполнителей. Рифат Жемалетдинов и Лукас Фассон получили тяжёлые травмы и выбыли до весны 2023-го, а Алексис Бека-Бека не мог выйти на поле даже в том случае, если бы уже не был одной ногой в «Ницце». Дисквалифицированного француза ожидаемо сменил Артём Карпукас, отсутствие бразильского защитника призван был компенсировать Станислав Магкеев. Впереди же расположилась четвёрка в составе Вильсона Изидора, Антона Миранчука, Гирано Керка и Франсуа Камано, при этом на острие находился именно гвинеец.

План Йозефа Циннбауэра был понятен. «Локомотив» даже не пытался бороться за мяч и сразу уступил его «Зениту», а счастье принялся искать в контратаках. И задумка не сработала. За все 90 минут гостям удалось организовать лишь один стоящий выпад, причём произошло это в самом начале матча. Неудачный розыгрыш углового хозяевами привёл к тому, что Камано и Керк вдвоём ворвались в штрафную. Гвинеец пожадничал и дважды пробил сам, но сначала выручил Даниил Одоевский, а затем своего голкипера подстраховал подоспевший Вендел. В остальном гости выглядели крайне блёкло и практически не создавали сложностей для защитников хозяев, подтверждением чему является показатель ожидаемых голов (0,85). Ближе всех к успеху был отважившийся на дальний удар Дмитрий Живоглядов, что лишь подчёркивает проблемы красно-зелёных в нападении.

Но хотя впереди у москвичей мало что получалось, в обороне они смотрелись достаточно неплохо, пусть и до определённого момента. «Локомотив» располагался компактно и сосредоточил основные силы в центре, где регулярно оказывались Клаудиньо и Вендел, а также смещался Малком. При этом для развития атак Сергей Семак ожидаемо выбрал правый фланг, где находились не самый опытный Максим Ненахов, а также отыгравший лишь 45 минут в нынешнем сезоне Магкеев. И это напомнило встречу Суперкубка со «Спартаком». Тогда сине-бело-голубые также сконцентрировались на одной из зон и целенаправленно играли через неё, пока Даниил Хлусевич и Никита Чернов не стали допускать одну ошибку за другой.

Да, пару отличных шансов отличиться «Зенит» имел ещё в первом тайме — сначала Малком не сумел попасть из пределов штрафной, а затем Андрей Мостовой попал в сетку с внешней стороны после прострела. Но во второй половине превосходство сине-бело-голубых стало колоссальным, а перелом наметился именно после ухода Карпукаса, активно помогавшего Ненахову и Магкееву. Тот проделал колоссальный объём черновой работы, а по числу отборов уступил лишь Максиму (3:7). Но ещё в перерыве было заметно, что молодой опорник заметно «наелся» и вряд ли сумеет доиграть до конца.

На 61-й минуте вместо Карпукаса появился свежий Даниил Куликов, но достойной заменой не стал. Уже спустя две «Зенит» открыл счёт, а сам футболист проявил себя не с лучшей стороны. Он только не сумел сблизиться с Клаудиньо и помешать тому исполнить пас на партнёра, а потом выключился из эпизода. Магкеев был вынужден выдёргиваться из оборонительной линии, но не успел, запоздал и Дмитрий Баринов, а Вендел воспользовался неразберихой в защите и застал врасплох Худякова.

Также по теме Неоправданные траты: почему Дзюба, Оздоев и Черышев неинтересны клубам РПЛ К концу июля в статусе свободных агентов остаются несколько звёздных российских футболистов. Покинувший «Валенсию» по истечении...

А ещё 12 минут спустя «Локомотив» лишился Ненахова. В течение пары секунд тот крайне неточную отпасовал на Куликова и поучаствовал в организации чудо-гола Клаудиньо, а попутно ещё и травмировался. В попытке исправить собственную ошибку футболист неудачно приземлился на правую ногу и покинул поле на носилках. После этого произошёл самый спорный эпизод матча, который окончательно сломил железнодорожников. Главный арбитр Сергей Карасёв позволил «Зениту» выпустить на поле свежих Зелимхана Бакаева и Ивана Сергеева, но не дал их соперникам заменить травмированного защитника. И в первой же атаке те разобрались с находившимися в неполном составе москвичами и сняли все вопросы о победителе.

После этого с «Локомотивом» произошло то же самое, что и в ряде предыдущих противостояний с «Зенитом». Гости бросили играть и пропустили ещё дважды. Уже в компенсированное время Баринов совершил фол последней надежды в собственной штрафной и не только дал Бакаеву забить с пенальти, но и получил прямую красную карточку, а затем концентрацию синхронно потеряли Наир Тикнизян и Магкеев. Первый не помешал Арсену Адамову сделать прострел с лицевой линии, а второй смотрел, как Сергеев оформляет дубль за 13 минут.

«Зенит» не только вновь разбил «Локомотив» на своём поле, но и установил рекорд нынешнего сезона как по числу забитых мячей, так и по ожидаемым голам (4,57). А также чётко обозначил, что по-прежнему остаётся главным претендентом на золотые медали. Железнодорожники же не смогли набрать очки в первых трёх турах и заставили всерьёз рассуждать о кризисе в команде.